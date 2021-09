La modalità scura per la ricerca Google fa capolino anche sul desktop

Su mobile, da ormai qualche anno, i sistemi operativi e le applicazioni dispongono di un’apposita modalità scura per offrire agli utenti un utilizzo appagante anche la sera, quando si soffre della stanchezza accumulata durante il giorno e le interfacce troppo chiare e luminose possono arrecare fastidio agli occhi.

Temi scuri per navigare il web anche di sera

A tal proposito, come riportano i colleghi di Android Police, la pagina di ricerca Google su desktop sta iniziando ad abbracciare la modalità scura per un gran numero di utenti. Disponibile semplicemente accedendo alla pagina standard di Google su desktop, per attivarla basta cliccare sull’icona a forma di ingranaggi a sinistra del proprio account, selezionare Search Settings > Appearance (dal menu a sinistra) e scegliere tra Dark, Light oppure Device Default.

Una volta salvata la propria scelta, in questo caso “Dark”, la pagina di ricerca di Google si tinge di una palette di colori scura, del tutto in linea con quella già disponibile da molto tempo su Android e iOS. Dalle informazioni rilasciate da Google circa la tempistica di arrivo della nuova funzione, apprendiamo che la modalità scura sarà disponibile entro le prossime settimane.

Avete la possibilità di impostare il tema scuro sulla pagina di ricerca di Google su desktop? Fatecelo sapere nel box dei commenti sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Amazon lancia Fire TV Stick 4K Max per un’esperienza più ricca, veloce e fluida