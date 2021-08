Il nuovo aspirapolvere robot yeedi vac max è già in offerta a un prezzo molto competitivo

Da qualche anno gli aspirapolvere robot fanno parte delle nostre vite e sono sempre più i produttori che si affacciano su questo mercato, pronti a lanciare soluzioni competitive e sempre più intelligenti. Tra i brand che stanno emergendo negli ultimi mesi troviamo yeedi, un brand del gruppo Ecovacs Robotics, che ha da poco lanciato sul mercato il modello yeedi vac max.

Ottima offerta di lancio

Il nuovo aspirapolvere robot yeedi vac max è caratterizzato da una intelligenza molto evoluta nonostante non disponga di un sistema di navigazione laser, preferito ormai dalla maggior parte dei produttori. yeedi ha invece optato per una soluzione ottica, con una telecamera posta sulla parte superiore del robot che riconosce l’ambiente circostante e attraverso un algoritmo particolarmente evoluto riesce a destreggiarsi con abilità in casa.

La soluzione scelta da yeedi ha l’indubbio vantaggio di ridurre l’altezza del robot, che può infilarsi meglio sotto a mobili, letti e divani, senza rischio di rimanere incastrato. Il nuovo modello, che raccoglie l’eredita di yeedi 2 hybrid, da noi recensito qualche tempo fa, offre una elevata potenza aspirante, grande autonomia e un algoritmo decisamente evoluto.

Il robot infatti è in grado, dopo una prima pulizia esplorativa, di riconoscere le varie stanze, consentendo all’utente di scegliere in che ordine pulirle, di creare barriere virtuali e di selezionare la pulizia solo di determinati ambienti. Non manca la possibilità di installare un panno in microfibra che, unito al serbatoio dell’acqua, permette di ottenere una maggiore pulizia, lavando il pavimento.

Il robot riesce a rilevare la presenza di tappeti, disattivando il lavaggio e aumentando la potenza di aspirazione per garantire sempre la miglior pulizia passibile. La batteria da 5.200 mAh consente di lavorare fino a 200 minuti e, nel caso non fosse sufficiente, il robot è in grado di fare ritorno alla base, ricaricarsi e riprendere la pulizia da dove si era fermato.

L’aspirapolvere è compatibile anche con la base di svuotamento automatico, da acquistare separatamente, che permette di raccogliere automaticamente lo sporco al termine della pulizia, senza doversi sporcare le mani. Ogni 30 giorni circa sarà sufficiente sostituire il sacchetto per avere l’aspirapolvere sempre in ordine.

In occasione della prima commercializzazione yeedi ha preparato una promozione di lancio su Amazon, con uno sconto molto importante. Unendo il coupon EJBAP5UX a quello visibile nella pagina (basta spuntare la casella Applica coupon) potrete pagarlo appena 254,99 euro invece di 349,99 euro, con un risparmio decisamente consistente.

Acquistate yeedi vac max su Amazon a 254,99 euro

Informazione Pubblicitaria