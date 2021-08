Omate annuncia gli smartwatch T-ONE e T-ONE S con sensore per la temperatura

Omate annuncia due nuovi smartwatch compatibili con dispositivi Android e iOS: si tratta di Omate T-ONE e Omate T-ONE S, che possono contare su tante funzionalità pensate per il benessere e l’attività fisica. Scopriamo insieme caratteristiche, immagini, prezzi e data di uscita.

Specifiche e funzionalità di Omate T-ONE e Omate T-ONE S

La nuova serie Omate T-ONE punta molto sulla salute e integra un sensore per la misurazione della temperatura corporea, che potrebbe risultare particolarmente utile durante questo periodo di COVID-19. Questa può essere costantemente monitorata dagli smartwatch che, in caso di valori anormali, non tarderanno ad avvisare l’utente attraverso l’app MyOmate. Quest’ultima è compatibile con i dispositivi Android (con almeno 5.1 Lollipop) e iOS (dalla versione 10 in avanti).

A bordo abbiamo display TFT e IPS da 1,28 e 1,32 pollici a risoluzione 240 x 240 o 360 x 360 (rispettivamente T-ONE e T-ONE S), connettività Bluetooth 5.1 e GPS. Entrambi i modelli possono contare sulla misurazione del battito cardiaco 24 ore su 24 (con avvisi in caso di valori troppo alti), mentre T-ONE S si spinge oltre con ECG e la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), altra funzionalità utile in questo periodo.

“La linea T-ONE fa parte della nostra strategia di espansione dalla protezione alla salute“, ha dichiarato Laurent Le Pen, fondatore e CEO di Omate. “Oltre alle nostre soluzioni aziendali abilitate per il 4G Wearable-as-a-Service Omahome, siamo entusiasti di lanciare una innovativa ma conveniente serie mainstream di dispositivi indossabili che consente a tutti di monitorare la saluta su base giornaliera.”

Omate T-ONE e T-ONE S possono anche essere utilizzati come compagni per tante attività, come ciclismo (outdoor e indoor), corsa, camminata, escursionismo e così via. In base a quanto dichiarato dal produttore, i dispositivi offrono un’autonomia di una settimana con uso tipico (le batterie sono da 230 e 300 mAh) e integrano tutto quello che ci si può aspettare da uno smartwatch, compresi contapassi, monitoraggio del sonno, notifiche push e personalizzazione (con diverse watch face), oltre ovviamente alla certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Prezzi e uscita di Omate T-ONE e Omate T-ONE S

Omate T-ONE è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di lancio di 59,99 dollari, mentre per Omate T-ONE S si dovrà attendere qualche settimana: lo smartwatch sarà infatti acquistabile alla fine di settembre al prezzo consigliato di 129 dollari.

