Nuovi accessori d'autore per Fitbit Sense e Fitbit Versa 3

Nella giornata di ieri, 16 agosto 2021, Google ha annunciato un ampliamento delle opzioni di personalizzazione degli smartwatch Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 attraverso il lancio di nuove collezioni di accessori d’autore e non solo.

Era il 2014 quando Fitbit lanciava la propria prima designer accessory collection e da allora le moltiplicazioni si sono moltiplicate, rafforzano il legame tra stile e fitness. In vista del prossimo autunno, Fitbit ha ufficializzato il lancio di nuove Designer Collections e altri accessori dedicati agli smartwatch Fitbit Sense e Fitbit Versa 3.

Fitbit e Brother Vellies

Per questa nuova collezione, Fitbit ha collaborato con Brother Vellies, un brand di accessori di lusso costruito attorno all’ideale di dare opportunità di crescita alle comunità e alle culture artigiane attraverso elementi di design.

La collezione curata da Brother Vellies nasce da una partnership di lunga data con il Council of Fashion Designers of America (CFDA), che dà a Fitbit delle opportunità uniche di collaborare con designer emergenti capaci di unire moda e innovazione.

Questa collezione di accessori fa proprio l’iconico stile scrunchie ottenuto con pelle Horween elasticizzata. I cinturini in pelle leggera sono realizzati a mano con oli e coloranti di prima qualità e conciati secondo tecniche tradizionali, in modo tale che si adattino al polso e invecchino col passare del tempo.

I cinturini di Brother Vellies per Fitbit Versa e Sense 3 sono disponibili nei colori nero e quercia sul sito ufficiale di Fitbit a 54,99 euro.

Fitbit e Victor Glemaud celebrano l’inclusività

La seconda partnership di Fitbit, da cui arriva un’altra collezione di accessori firmati, è con Victor Glemaud: i nuovi cinturini knit proposti in tanti colori sono pensati per permettere a tutti di esprimere il proprio stile.

Questi cinturini lavorati a maglia, contraddistinti da elementi gender-neutral e prodotti con fibre di plastica riciclate REPREVE, rendono lo stile sostenibile. I nuovi cinturini contemplano anche l’inserimento di elementi metallici luccicanti, giocano sul passaggio da tonalità chiare a scure o sull’inserimento di una fascia centrale di colore marrone scuro e presentano agganci dorati.

La collezione di cinturini Victor Glemaud for Fitbit per Fitbit Versa 3 e Sense è disponibile sul sito ufficiale Fitbit a 44,99 euro.

Nuovi colori e accessori

Oltre alle collezioni firmate, Fitbit ha anche deciso di ampliare la lista di accessori ufficiali per Sense e Versa 3. In particolare, fin da subito, Fitbit Sense è disponibile in versione Salvia / Acciaio inossidabile grigio argento a 269,99 euro. Invece, dal 25 agosto:

il nuovo cinturino Salvia-grigio sarà acquistabile nella collezione infinity a 29,99 euro (adesso sono in offerta a 14,99 euro);

per gli acquirenti alla ricerca di maggiore comodità, arriveranno cinturini morbidi con chiusura in velcro nei colori charcoal e coastal blue a 34,99 euro;

verranno aggiunti due cinturini in pelle vegana, nei colori sand dollar e seaglass, a 49,99 euro;

la collezione di cinturini Sport in silicone verra ampliata con nuovi colori, sempre a 34,99 euro.

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Agosto 2021