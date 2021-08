SHARE NOW allarga la sua flotta e accoglie Fiat 500X

SHARE NOW amplia la sua flotta di veicoli, portando in Italia Fiat 500X: il pioniere del car sharing a flusso libero accoglie nel suo portfolio il crossover italiano, che potrà essere utilizzato nelle città di Roma e Torino.

Fiat 500X entra a far parte della flotta SHARE NOW

L’introduzione dei nuovi mezzi prenderà il via da Roma e Torino, dove entro fine estate arriveranno rispettivamente 130 e 50 Fiat 500X. Più avanti, nel corso dell’autunno, saranno resi disponibili ulteriori nuovi modelli, anche a Milano. Alle auto degli storici brand BMW, MINI e Smart, si aggiunge dunque Fiat 500X: con questi veicoli SHARE NOW offrirà una variegata flotta di car sharing, composta in Italia da circa 2300 vetture e 11 differenti modelli.

“Dopo un anno e mezzo in cui abbiamo tutti viaggiato a rilento, possiamo dire che finalmente ripartiamo con il botto! Siamo infatti orgogliosi di accogliere nella famiglia SHARE NOW un prodotto icona del settore automobilistico italiano, la Fiat 500X“, ha dichiarato Andrea Leverano, Regional Operations Director South West di SHARE NOW. “Oltre alle Fiat arriveranno presto anche altri nuovissimi veicoli che ci permetteranno di offrire ai nostri 710.000 utenti italiani, così come ai turisti e business traveller che stanno tornando a viaggiare e a utilizzare il servizio nel nostro Paese, una gamma di modelli sempre più ampia e che si adatta sempre più ai loro diversi bisogni“.

Per quanto riguarda i prezzi, Fiat 500X partirà da 0,29 euro al minuto e potrà essere noleggiata per gli spostamenti di breve durata e anche per i lunghi viaggi, fino a 30 giorni consecutivi. Il crossover potrà essere preso in prestito utilizzando l’app SHARE NOW: non sarà più presente lo schermo sul parabrezza che indicava il PIN da inserire all’interno dell’applicazione per accedere al veicolo, ma basterà inserire quello personale dallo smartphone.

Per maggiori informazioni sulle tariffe e sui veicoli SHARE NOW potete recarvi sul sito ufficiale. L’app può essere scaricata gratuitamente su smartphone Android (da 6.0 Marshmallow in avanti) e iOS (da 10 in poi).

