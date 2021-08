Da MediaWorld “La tecnologia non va in vacanza”: ecco le offerte valide fino al 15 agosto

Da MediaWorld "La tecnologia non va in vacanza": ecco le offerte valide...

Da MediaWorld, nonostante il caldo, “La tecnologia non va in vacanza“: è questo il nome dell’ultima promozione online della nota catena d’elettronica che, in vista delle ferie estive, offre sconti fino al 40% su una buona selezione di prodotti hi-tech (ma non su smartphone Android).

“La tecnologia non va in vacanza” – Promo online MediaWorld

La promozione di MediaWorld, valida solo online fino al 15 agosto 2021, propone delle buone offerte su un numero limitato di prodotti d’elettronica e, più in particolare, stampanti, monitor, smart TV, adatti anche agli amanti del gaming. La categoria più ricca di promozioni è quella dei monitor per PC, per i quali è inclusa anche la consegna standard gratuita. Ecco le migliori offerte selezionate dalla redazione per voi:

Speciale PC di MediaWorld: fino a 600 euro sul vostro usato

Le sorprese in casa MediaWorld non sono affatto finite: da oggi e fino al 15 agosto 2021 sarà possibile acquistare un nuovo notebook (solo tra i prodotti segnalati in negozio o a volantino) e chiedere la supervalutazione dell’usato ottenendo – in caso di esito positivo – un rimborso fino a 600 euro. Per maggiori informazioni si veda la pagina sul sito ufficiale.