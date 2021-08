La serie RedmiBook è ufficiale con CPU Intel Tiger Lake di 11a generazione

Il marchio secondario di Xiaomi ha lanciato oggi due nuovi notebook in India. RedmiBook Pro e RedmiBook e-Learning Edition sono basati sui processori Tiger Lake di 11a generazione di Intel e sono racchiusi in un corpo sottile e leggero. Ecco le informazioni su entrambi i notebook Redmi.

Caratteristiche di RedmiBook Pro

RedmiBook Pro è il modello premium della serie e presenta un design elegante con un display da 15,6 pollici con un rapporto schermo-corpo dell’81,8%, processore Intel TigerLake Core i5-11300H di 11a generazione con grafica Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4 con clock a 3200 MHz, una unità SSD NVMe da 512 GB e batteria da 46 Wh.

Il notebook sfoggia un design sottile e leggero, misura solo 19,9 mm di spessore e pesa appena 1,8 kg, inoltre è caratterizzato da una finitura metallica spazzolata ed è disponibile in una colorazione Charcoal Grey.

RedmiBook Pro è dotato di un ampio trackpad che supporta i driver di precisione di Windows, una tastiera a membrana con corsa dei tasti di 1,5 mm, una webcam da 720p e due altoparlanti stereo da 2 W.

In termini di porte I/O, il notebook offre due porte USB 3.2 di tipo A, una porta USB 2.0 di tipo A, un lettore di schede SD, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet e una porta jack da 3,5 mm per cuffie e microfono.

Altre opzioni di connettività includono Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Il dispositivo viene fornito con Windows 10 Home preinstallato e MS Office Home e Student Edition 2019.

Caratteristiche di RedmiBook e-Learning Edition

RedmiBook e-Learning Edition presenta lo stesso design del modello Pro, tuttavia è un po’ meno potente. Il notebook presenta lo stesso display 1080p da 15,6 pollici, ma adotta il processore Intel TigerLake Core i3-1115G4 di 11a generazione con 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD SATA da 256 GB sulla variante base, mentre la variante di fascia alta include un’unità SSD NVMe da 512 GB.

RedmiBook e-Learning Edition presenta la stessa tastiera e trackpad del modello Pro, la stessa webcam a 720p e due altoparlanti da 2 W. Dispone inoltre delle stesse porte I/O. Altre opzioni di connettività includono Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Anche questo notebook viene fornito con Windows 10 Home preinstallato e MS Office Home e Student Edition 2019.

Disponibilità e prezzi di RedmiBook Pro

RedmiBook Pro sarà in vendita in India a partire dal 6 agosto tramite il sito di Xiaomi, Mi Home Stores e Flipkart a un prezzo di 49.990 rupie (circa 566 euro).

RedmiBook e-Learning Edition verrà lanciato lo stesso giorno nei medesimi canali a un prezzo di 41.999 rupie (circa 475 euro) per la variante SSD SATA da 256 GB e al prezzo di 44.999 rupie (circa 509 euro) per la variante SSD NVMe da 512 GB. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una futura commercializzazione in altri paesi.

