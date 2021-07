LG lancia la nuova serie di cuffie true wireless TONE Free FP

Si chiama LG TONE Free FP ed è la nuova serie di cuffie true wireless lanciata ufficialmente dal colosso coreano nelle scorse ore e pronta a ritagliarsi una fetta in un mercato che si fa sempre più competitivo e affollato.

Nel comunicato di presentazione delle nuove cuffie, il team del produttore ci tiene a mettere in risalto come si tratti della soluzione ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e ad alta energia, potendo contare su vari miglioramenti per completare la vestibilità in-ear, sulla tecnologia audio Meridian (con un suono che sembra provenire da tutte le direzioni), su un sistema di cancellazione attiva del rumore e sulla custodia di ricarica UVnano (che migliora l’igiene offerta in due dei tre modelli, ossia per FP9 e FP8, con una tecnologia testata per ridurre i batteri sulla rete degli altoparlanti degli auricolari del 99,9% in appena cinque minuti durante la ricarica via cavo o wireless).

Le principali caratteristiche delle cuffie LG TONE Free FP

Dotati di tre microfoni per ciascun auricolare, le nuove cuffie del colosso coreano possono contare su una tecnologia che consente loro di accoppiarsi rapidamente e facilmente con un’ampia gamma di dispositivi e su un’autonomia che può raggiungere le 10 ore di utilizzo (o 24 ore con la custodia).

Tra le altre feature dei tre modelli di LG TONE Free FP – ossia FP9, FP8 e FP5 – vi sono 3D Sound Stage, le modalità Ambiente e Chat, la certificazione IPX4, il supporto ai dispositivi Android e iOS, tre colorazioni per FP9 e FP8 (Charcoal Black, Pearl White e Haze Gold) e due colorazioni per FP5 (Charcoal Black e Pearl White).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore coreano per scoprire quando saranno disponibili le cuffie LG TONE Free FP, in quali mercati e a quale prezzo.

