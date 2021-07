Da Expert arrivano nuovi volantini Sottocosto e Sottoprezzo con cascate di sconti

Nei punti vendita Expert arrivano un paio di nuovi volantini, validi dal 23 luglio all’1 agosto 2021: si tratta di “Sottocosto” e “Sottoprezzo“, disponibili nei negozi aderenti dei gruppi DGgroup e IPERAL. Scopriamo insieme le migliori offerte sulla tecnologia.

Le offerte dei nuovi volantini Expert (23 luglio – 1 agosto 2021)

Alcune offerte dei due volantini sono comuni, ma ce ne sono diverse disponibili solo presso alcuni punti vendita. Nonostante gli sconti qui in basso siano stati distinti per evitare fraintendimenti, vi consigliamo di consultare il volantino del negozio Expert più vicino a voi per non fare viaggi a vuoto. Ecco dunque una selezione delle proposte Expert.

Offerte volantino Expert DGgroup

Offerte smartphone

Offerte informatica

Lenovo Legion 5 15ARH05H a 1099 euro

MacBook Air M1 256 GB a 949 euro

Lenovo ThinkBook 14 IIL a 599 euro

Microsoft Surface Go 2 a 399 euro

HP 15-GW0005NL a 379 euro

iPad 32 GB Wi-Fi a 299 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 279,90 euro

Lenovo Tab M10 FHD Plus 4G a 219 euro

Offerte TV

Samsung 8K QE65Q800T a 1499 euro

LG OLED 48C15LA a 1199 euro

Panasonic OLED TX55HZ1000 a 999 euro

LG 75UP75006 a 899 euro

Sony KD-55X81J a 749 euro

Philips 50PUS8555 a 599 euro

Samsung UE55AU8070 a 529 euro

Offerte volantino Expert IPERAL

Offerte smartphone

iPhone 12 128 GB a 799 euro

OPPO A94 5G a 299,90 euro

Redmi Note 10S a 249,90 euro

Realme 7 Pro a 229,90 euro

Vivo U70 a 189,90 euro

OPPO A53 a 139,90 euro

Offerte informatica

Lenovo Yoga 6 82FN000 a 819 euro

Acer Aspire 3 A315-57G-54HS a 649 euro

HP 15S-FQ0058NL a 299 euro

Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi a 189,90 euro

Huawei MediaPad T5 10 a 129,90 euro

Offerte TV

Samsung 8K QE65Q800T a 1499 euro

Sonu OLED KE55A89 a 1299 euro

LG OLED 55CX6 a 1099 euro

LG 65NANO816NA a 699 euro

Samsung QE5560T a 549 euro

Quelle elencate erano solo alcune delle offerte disponibili nei negozi Expert dei due gruppi. Nelle gallerie di immagini avete a disposizione tante altre promozioni, ma per sfogliare il volantino completo del punto vendita più vicino a voi potete recarvi a questo indirizzo.

Potrebbe interessarti: recensione iPhone 12