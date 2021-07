Da Trony è giunta l’ora degli “Sconti Roventi”, validi solo online fino al 23 luglio

Da Trony è arrivata l’ora degli Sconti roventi: questo è il nome della nuova promozione online che, in vista della calda stagione estiva, offre sconti fino al 40% un’ampia selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non possono mancare smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le offerte online “Sconti da capogiro” di Trony

La promozione di Trony, valida solo online fino al 23 luglio 2021, propone delle buone offerte su un gran numero di prodotti hi-tech: TV, elettrodomestici, fotocamere e smartphone, per i quali è inclusa negli articoli evidenziati la consegna standard gratuita presso il proprio domicilio. La categoria più ricca di promozioni è quella degli elettrodomestici, a cui si aggiungono anche – e ne sono molti – sconti interessanti su smartphone Android.

Offerte smartphone Android

OPPO A94 5G a 289 euro

a 289 euro Redmi Note 9T a 169 euro

a 169 euro OPPO Find X3 Lite a 389 euro

a 389 euro Samsung Galaxy A32 a 239 euro

a 239 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 1399 euro

Offerte smart TV, notebook e tablet

Apple MacBook Pro 13″ a 1.599 euro

a 1.599 euro Samsung Galaxy Tab A 8″ a 169 euro

a 169 euro Acer Notebook A315-56-36FP a 499 euro

a 499 euro Acer Notebook A114-33-P6W9 a 349 euro

a 349 euro HiSense Smart TV 50″ 50U72QF a 499 euro

a 499 euro LG Smart TV 43″ 43NANO756PA a 425 euro

a 425 euro Toshiba Smart TV 32″ 32LA3B63DA a 219 euro

a 219 euro Philips Smart TV 43″ 43PUS8556/12 a 625 euro

I prodotti di tecnologia in promozione fino al 23 luglio non sono pochi, pertanto il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata, dove sono presenti anche alcuni piccoli elettrodomestici per la cura della casa. Allora siete interessati? Se sì, qual è il prodotto su cui avete già messo gli occhi?