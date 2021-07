I Saldi Estivi HP continuano e regalano 10 euro di credito per Instant Ink

I Saldi Estivi su HP Store continuano fino al 29 luglio 2021 con tantissime offerte su PC, monitor, accessori e stampanti. In aggiunta è possibile ottenere un extra sconto del 10% su alcuni prodotti selezionati e un credito di 10 euro provando gratuitamente il servizio HP Instant Ink.

Saldi Estivi dell’HP Store: tantissime offerte fino al 29 luglio 2021

I Saldi Estivi disponibili all’interno dell’HP Store riguardano tanti prodotti del marchio, tra cui notebook, PC desktop, monitor, accessori e stampanti, da quelli più costosi a quelli a basso budget. Su diversi prodotti, indicati sul sito stesso, è possibile sfruttare anche i codici sconto ESTATE21 e ONLINE per abbassare il prezzo di un ulteriore 10%.

Ecco alcune delle offerte più interessanti dei Saldi Estivi dell’HP Store:

In aggiunta, come anticipato, HP mette a disposizione un credito di 10 euro per provare gratuitamente e senza impegno il servizio Instant Ink. Nel caso non lo sapeste, si tratta di un servizio per ricevere a domicilio le cartucce per la stampante anche prima di rimanere a secco, scegliendo tra diversi piani flessibili. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto:

Per scoprire tutte le altre offerte dei Saldi Estivi dell’HP Store potete seguire quest’altro link:

