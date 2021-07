Tanti notebook Windows in offerta su Amazon ma la vera occasione è il monitor gaming Samsung Odyssey G7

Riparte la settimana delle offerte Amazon con una selezione davvero interessante per tutti quelli che sono in cerca di un nuovo notebook Windows. Ci sono bne tre notebook validi per tutte le esigenze e un bel monitor gaming Samsung della nuova linea 2021.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 19 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 19 Luglio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5 ha delle specifiche tecniche aggiornatissime con il processore AMD Ryzen 7 5700U, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe da 512 GB. Il design convertibile con display da 14″ FullHD non è super sottile ma è comunque molto pratico ed ottimizzato con due speaker posti vicino la tastiera per essere versatili sia in modalità notebook che tablet.

Lenovo IdeaPad Flex 5 a 849 Euro invece di 949 Euro

MSI GP66 Leopard

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GP66 Leopard sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 10750H e scheda grafica RTX 3070 di NVIDIA (16 GB RAM e 512 GB SSD). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 15.6 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz, assolutamente cosa non da poco.

MSI GP66 Leopard a 1749 Euro invece di 1999 Euro

Samsung Monitor Odyssey G7

Il Samsung Samsung Monitor Odyssey G7 è bellissimo. Ben 27 pollici di diagonale leggermente curvo con risoluzione 2K. Il monitor ha un tempo di risposta di 1 ms, ha un refresh rate di ben 240 Hz. Si tratta di un monitor gaming decisamente avanzato e pensato che chi vuole giocare con titolo impegnativi con un alto numero di fps senza rinunciare ad una buona risoluzione.

Samsung Monitor Odyssey G7 a 589 Euro invece di 839 Euro

Asus Zenbook 13

Se cercate buone prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, Asus Zenbook 13 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è ok, processore Intel Core i3 di undicesima generazione supportato da scheda grafica integrata Intel Xe, 8 GB di RAM e 256 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in una scocca ben ottimizzata di un 13″. Tra le altre cose, il display borderless ed ha una risoluzione FullHD.

Asus Zenbook 13 a 649 Euro invece di 699 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 19 Luglio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.