Arrivano sei nuovi canali tematici su Mediaset Infinity

Starzplay, Moonbug Kids, History Play, Crime+Investigation Play, Blaze Play e Midnight Factory sono i nuovi canali tematici a pagamento di Mediaset Infinity, accessibili mediante Infinity+. Si tratta del piano che per 7,99 euro al mese permette la visione di serie TV, film, il meglio dei programmi Mediaset e di oltre cento partire delle prossime tre edizioni della Champions League.

Questi canali offrono tanti nuovi contenuti per i più piccoli, per gli appassionati di storia, di film dell’orrore e del crime. Moonbug Kids, ad esempio, è il nuovo canale della Moonbug Entertainment dedicato ai bambini. Per 3,99 euro al mese il canale consente la visione di contenuti come CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko’s Garage, ARPO e altre serie TV disponibili sia in lingua italiana che in inglese.

Gli altri nuovi canali a pagamento di Mediaset Infinity

Abbonarsi al canale Starzplay, invece, costa 4,99 euro al mese e offre l’accesso a una serie di programmi Starz Original come Blindspotting, It’s a Sin, The Act, Normal People, The Stand, The Great e altri titoli di successo.

History Play, come potrebbe facilmente intuire chi è più pratico della lingua inglese, prevede una programmazione dedicata alla storia e ai grandi personaggi e costa 3,99 euro al mese. Alcuni dei titoli disponibili per il mese di luglio includono Enigmi Alieni, Il Fuoco di Spade, Oak Island e il tesoro maledetto, Roma: costruzione di un impero, WWI: la prima guerra moderna, Hunting Hitler e Hunting Isis, oltre alle tantissime biografie di personaggi che – nel bene o nel mano – hanno fatto la Storia.

Blaze Play costa 2,99 euro al mese ed è il canale dedicato alle “storie fuori dal comune”. Alcuni dei contenuti disponibili includono Affari di famiglia, Affari al buio, A caccia di tesori, Missione restauro, Ax Men, Gli Eroi del ghiaccio, LEGO Masters, Il Signore dei Coltelli e The UnXplained.

Per gli appassionati di storie del crimine e casi irrisolti, Mediaset Infinity offre il nuovo canale Crime+Investigation Play, al prezzo di 3,99 euro al mese. Tra i tanti titoli già disponibili troviamo la serie Le prime 48 ore, La mia fuga da Scientology, Delitti e Profondo Nero.

Infine, Midnight Factory è il canale dedicato al genere horror. Questo costa 3,99 euro al mese e offre l’accesso a titoli come Babadook, Sinister, Eli Roth’s History of Horror, La Casa delle Bambole – Ghostland e Benny Loves You.