Facebook lancia Soundmojis, le faccine sonore per Messenger

In vista della giornata mondiale delle emoji del prossimo 17 luglio, Facebook inganna l’attesa lanciando le Soundmojis, le emoji con l’audio incorporato per Messenger.

Le Soundmojis permettono di allegare una breve clip sonora a un elemento visivo come le faccine che comunicano più di molte parole se utilizzate a dovere.

La libreria Soundmojis iniziale include spunti sonori per emoji standard tra cui applausi, rulli di tamburi e risate varie, tuttavia sono presenti anche clip audio di artisti come Rebecca Black e quelle tratte da film e programmi TV americani come F9, Brooklyn Nine-Nine e Bridgerton, ma Facebook promette che col tempo aggiungerà più effetti sonori e clip.

Come utilizzare le Soundmojis di Facebook Messenger

Per utilizzare le Soundmojis è sufficiente aprire una chat di Facebook Messenger, quindi toccare la faccina sorridente seguita dall’icona dell’altoparlante. A questo punto sarà possibile visualizzare e ascoltare in anteprima le Soundmojis dalla libreria prima di inviarle.

Facebook sta già distribuendo questa funzionalità e tutti gli utenti dovrebbero riceverla entro un paio di giorni, in tempo per la giornata mondiale delle emoji.

Potrebbe interessarti: Il Miniplayer di Spotify è disponibile su Facebook in Italia