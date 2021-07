Acer lancia il Natale a luglio con tante offerte e sconti fino a 500 euro

Acer lancia il Natale a luglio, con offerte “fuori stagione” su tanti suoi prodotti: gli sconti si spingono fino a 500 euro e riguardano notebook Windows, Chromebook, PC desktop, monitor, accessori e servizi. Pronti a scoprire le proposte migliori?

Le offerte del Natale a luglio di Acer

Le offerte di Acer sono molto numerose e riguardano i prodotti di fascia più alta così come quelli più abbordabili. Gli sconti, che vengono applicati automaticamente al carrello, sono sostanzialmente suddivisi in cinque fasce, che prevedono ribassi di 50, 100, 200, 300 o 500 euro: andiamo a scoprirne una selezione (i prezzi indicati qui sotto sono già ribassati).

In aggiunta abbiamo sconti un po’ meno consistenti su una serie di accessori, come mouse, tastiere, webcam, zaini e cuffie, oltre a una proposta per gli acquirenti di un PC ConceptD: questi ultimi possono infatti ottenere gratis un pack di accessori dal valore dal valore di quasi 300 euro.

