Sconti fino al 50% su tanti dispositivi Amazon Fire TV, Echo e altri

Continuano le promozioni dedicate ai dispositivi Amazon, tra i più richiesti nelle occasioni speciali come l’Amazon Prime Day o il Black Friday ma anche nel corso dell’anno. È infatti possibile approfittare delle numerose promozioni che permettono di acquistare speaker, display, chiavette TV, e-reader e molto altro a prezzi scontatissimi, come in questi giorni.

Sconti fino al 50%

Si parte da uno sconto del 15% su Kindle Paperwhite, uno degli e-reader più amati dagli utenti, per arrivare fino al 50% di sconto sull’acquisto di Amazon Echo Dot di terza generazione, proposto a un prezzo davvero appetibile. Tra i prodotti in promozione troviamo Echo Show, Fire TV Stick, Blink, Echo Flex e i prodotti di rete della famiglia eero.

Ecco nel dettaglio i prodotti in promozione:

Approfitterete della promozione per acquistare un nuovo dispositivo con Alexa a bordo, o un e-reader per qualche lettura sotto l’ombrellone?