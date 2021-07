Dove vedere il film Black Widow e cosa significa Access VIP

Black Widow è il nuovo film prodotto dai Marvel Studios con protagonista Scarlett Johansson nei panni della supereroina Natasha Romanoff. Prima di comparire nella pellicola diretta dalla regista australiana Cate Shortland, la Vedova Nera aveva preso parte ad altri 6 film Marvel: Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Captain America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, Captain America: The Winter Soldier, The Avengers.

Di seguito tutte le info su dove vedere Black Widow e il significato di Access VIP (e cosa implica per gli abbonati).

Dove vedere Black Widow

Black Widow sarà visibile in streaming dal 9 luglio su Disney+ con Access VIP. Al cinema, invece, è uscito il 7 luglio, salvo disponibilità delle sale (elemento non secondario ai tempi della pandemia).

Tornando alla piattaforma streaming Disney+, l’orario di uscita del film è fissata per le 3 a.m. del fuso orario Eastern Time (ET), che corrisponde alle 9 del mattino ora italiana.

Chi non ha fretta, può aspettare l’ingresso di Black Widow nel catalogo Disney Plus – gratuito per gli abbonati – previsto il giorno 6 ottobre 2021.

Ricordiamo che Disney+ può essere visto su Smart TV compatibili, computer (www.disneyplus.com), smartphone e tablet (app Android e iOS gratuita), Google Chromebook, Apple TV, PlayStation 4 e 5, Xbox.

Qui sotto l’ultimo trailer di Black Widow rilasciato dai Marvel Studios.

Vedere Black Widow con Access VIP

Dal 9 luglio Black Widow sarà disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati in preordine o ordine tramite Access VIP, pagando la somma aggiuntiva di 21,99 euro. Ecco la procedura:

Accedi a www.disneyplus.com Seleziona Black Widow dalla home page o tramite ricerca Clicca su Preordina o Sblocca ora Conferma l’ordine con i tuoi dati di pagamento Torna alla schermata principale e clicca su Riproduci per avviare lo streaming del film

Abbonati oggi a Disney+ e sblocca Black Widow con Access VIP a soli 21,99 euro