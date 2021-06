Google svela l’aggiornamento “M89” per Google WiFi e Nest WiFi: ecco le novità

Google svela l'aggiornamento "M89" per Google WiFi e Nest WiFi: ecco le...

Google sta per rilasciare l’aggiornamento “M89” per Google Wifi e Google Nest WiFi con un gran numero di novità relative alla esperienza utente, alla navigazione in Wi-Fi e molto altro.

Molte migliorie per il Wi-Fi e non solo

Una novità piuttosto importante riguarda l’aggiunta di nuovi servizi di comunicazione/videochat all’interno del pannello “Preferred activities“. Com’è possibile notare dall’immagine sottostante, all’interno di questo pannello trovano posto tutti i servizi che godono di migliori performance Wi-Fi rispetto ad altri. Con l’aggiornamento M89, Google estende il supporto a questa funzione anche per Microsoft Teams, Slack, Webex e GoToMeeting.

L’aggiornamento M89 introduce anche informazioni aggiuntive sulla qualità della rete Wi-Fi all’interno dell’app Google Home, sotto il pannello “Priority events“. Gli utenti potranno scoprire i motivi alla base di una connessione lenta; ad esempio “La tua connessione è lenta perché la rete è congestionata. Prova a ridurre il suo utilizzo. Se continua, puoi incrementare la velocità della rete.”

L’aggiornamento M89 include i seguiti update firmware per i dispositivi Google WiFi e Google Nest WiFi:

versione 13729.57.15 per Google WiFi;

versione 13729.57.19 per Google Nest WiFi;

versione 1.54.253765 per Google Nest WiFi point.

Ecco il changelog completo delle novità contenute all’interno dell’aggiornamento M89 per Google WiFi e Google Nest WiFi:

prestazioni Wi-Fi migliorate per Microsoft Teams, Slack, Webex e GoToMeeting;

Google Nest WiFi adesso supporta a pieno i dispositivi Bluetooth Low Energy (BLE);

introduzione del pannello “Informazioni sulla rete per i dispositivi Wi-Fi” con relativi suggerimenti su come e perché la velocità della rete Wi-Fi è lenta;

maggiore affidabilità delle connessioni mesh;

compatibilità migliorata con i dispositivi IPTV;

miglioramenti generali sulla stabilità e sulle performance.

L’aggiornamento M89 per Google WiFi e Google Nest WiFi non è ancora stato rilasciato; si presume sarà disponibile a partire dalle prossime settimane.