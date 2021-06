CUBOT ID206 è un nuovo smartwatch con Alexa già in promozione lancio

CUBOT ha da poco avviato la commercializzazione del suo nuovo smartwatch, identificato dalla sigla ID206 e proposto a un prezzo particolarmente competitivo. Uno dei suoi punti di forza è la presenza di Amazon Alexa, che permette di controllarne le funzioni con i comandi vocali, grazie anche al microfono integrato.

CUBOT ID206 con Alexa

Lo smartwatch CUBOT ID206 è caratterizzato da uno schermo TFT-LCD da ben 1,7 pollici e da un frame centrale in lega di alluminio, che conferisce resistenza al dispositivo senza aumentarne considerevolmente il peso. Lo schermo e l’intero corpo dello smartwatch sono piatti, per un aspetto più curato e fashion, e dal look molto accattivante.

Come anticipato il pezzo forte del nuovo smartwatch è la presenza a bordo di Amazon Alexa, che permette di controllare le funzioni dello smartwatch con i comandi vocali, ma anche di interagire con i dispositivi della casa intelligente controllati dall’assistente vocale di Amazon. Non vi serviranno dunque smartphone, speaker intelligenti o smart display, visto che potrete controllare tutto dal vostro polso.

Non mancano le funzioni dedicate al fitness con la possibilità di registrare 14 diversi tipi di sport, con la misurazione del battito cardiaco, promemoria per la sedentarietà e con la possibilità di utilizzarlo anche in piscina, grazie alla resistenza alle immersioni fino a 50 metri.

Decisamente elevata l’autonomia, che grazie alla batteria da 300 mAh raggiunge i 18 giorni con un utilizzo normale ma arriva fino a 55 giorni in modalità basilare. Non mancano la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone, controllare la riproduzione musicale e modificare il quadrante, scegliendo tra gli oltre 50 a disposizione.

CUBOT ID206 è in vendita sullo store ufficiale, utilizzando il link sottostante, al presso di 54,99 dollari. Utilizzando però il codice DEALID206, valido per i primi 400 acquirenti, potrete pagarlo solamente 32,99 euro, un prezzo davvero niente male.

