Ikea e Sonos presentano uno speaker Wi-Fi artistico da appendere come un quadro

Ikea e Sonos presentano uno speaker Wi-Fi artistico da appendere come un...

Oggi Ikea e Sonos hanno presentato ufficialmente l’ultimo prodotto della loro linea Symfonisk. Si tratta di un altoparlante Wi-Fi integrato all’interno di una cornice artistica da appendere alla parete come un quadro.

Il pannello frontale artistico può essere rimosso per rivelare i driver degli altoparlanti e sostituito con altri di differenti colori e design realizzati dall’artista Jennifer Idrizi, ma le opzioni varieranno in base al mercato.

Il cavo di alimentazione può essere instradato in diverse direzioni a seconda di dove si trova la presa elettrica più vicina, inoltre è disponibile un vano per riporre un cavo aggiuntivo sul retro del telaio.

L’altoparlante artistico può essere posizionato anche a terra con gli appositi piedini inclusi che possono essere riposti in uno specifico alloggio quando non sono in uso.

Ikea e Sonos presentano uno speaker artistico per la smart home

Sonos ha affermato che la sfida nella progettazione di questo prodotto per la smart home consisteva nel creare un suono avvolgente in un dispositivo con un design e un posizionamento molto diversi rispetto a molti dei suoi altoparlanti più tradizionali, tuttavia l’azienda ha saputo sfruttare la profondità della cornice e propagare l’audio in tutta la stanza.

Due altoparlanti possono essere accoppiati in stereo e collegati a margherita per un aspetto più pulito in modo che solo un cavo di alimentazione debba essere collegato a una presa.

I controlli si trovano sul retro del lato sinistro del telaio e sarà possibile controllare l’altoparlante tramite l’app Sonos, tuttavia è incluso anche il supporto AirPlay 2.

Disponibilità e prezzi

La cornice con altoparlante Wi-Fi di Sonos e Ikea sarà acquistabile a partire dal 15 luglio al prezzo di 199 dollari. Ulteriori design artistici saranno disponibili al prezzo di 19,99 dollari.

