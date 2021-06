Wiko lancia i nuovi auricolari Buds Immersion, niente male!

Wiko ha lanciato Buds Immersion, i nuovi auricolari compatibili sia con i dispositivi Android che con quelli iOS che offrono venti ore di riproduzione musicale e funzionalità avanzate come quella della cancellazione del rumore con tecnologia ANC combinata con ENC.

Caratteristiche e prezzo di Wiko Buds Immersion

Gli auricolari Buds Immersion di Wiko sono disponibili nella finitura bianca glossy e presentano un design elegante, leggero e ergonomico. Questi auricolari, infatti, non solo pesano appena 5 grammi, ma vengono anche forniti con tre copri-auricolari ultra morbidi in tre diverse misure, così da fare in modo che il dispositivo aderisca perfettamente all’orecchio e garantire un comfort prolungato, una esperienza d’ascolto massimizzata e riduzione del rumore.

Buds Immersion sono anche resistenti agli schizzi d’acqua e sono dotati di una custodia di ricarica compatta e ultra portatile che pesa appena 36 grammi. La custodia di ricarica offre 15 ore di autonomia, oltre alle 5 garantite dalla batteria integrata negli auricolari.

Gli auricolari dispongono di un sistema combinato di tecnologie per la cancellazione del rumore, così da ridurlo fino a 25 gB: da un lato l’Active Noise Controlling (ANC) che può essere attivato per cancellare le basse frequenze e godere di un audio potente e immersivo; dall’altro lato l’Environment Noise Controlling (ENC) che attiva automaticamente la cancellazione del rumore a doppio microfono per ottimizzare la qualità della voce durante le chiamate, eliminando i rumori di sottofondo.

Se non si vuole perdere il contatto con la realtà circostante e si vuole dialogare con le persone senza però rimuovere gli auricolari dalle orecchie, i Buds Immersion di Wiko offrono la modalità Transparency che permette di amplificare i suoni ambientali esterni. Per i gamer, invece gli auricolari offrono la modalità Game, per una perfetta sincronizzazione audio-video e una latenza di appena 80 ms.

Non dimentichiamo poi i controlli Touch, grazie ai quali è possibile riprodurre un brano musicale, metterlo in pausa o skipparlo, ma anche rispondere o agganciare le chiamate attraverso un semplice gesto. Le gesture possono essere personalizzate dall’app Wiko Connect che permette, tra le altre cose, anche di modificare le configurazioni e impostare le azioni di supporto.

Wiko Buds Immersion sono disponibili in esclusiva sull’e-store di Wiko al prezzo di 69,99 euro.