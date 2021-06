Vodafone abbassa i prezzi dei pacchetti Vodafone TV con NOW Sport

Vodafone ha rinnovato la sua offerta Vodafone TV, proponendo alcuni dei pacchetti con NOW Sport a un prezzo molto più competitivo.

Nello specifico, l’operatore rosso è intervenuto sui pacchetti “Vodafone TV Sport Plus” e “Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento”, riducendone i prezzi. In questo modo, Vodafone spera di rendere il suo servizio di contenuti in streaming più allettante per i nuovi clienti. Il prezzo ridotto, infatti, verrà applicato solamente alle nuove attivazioni.

Nuovi prezzi per i pacchetti Vodafone TV con Pass NOW Sport

A partire da oggi, Vodafone TV Sport Plus e Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento potranno essere attivati a un costo rispettivamente di 12 euro al mese e 20 euro al mese. Il prezzo del pacchetto è stato tagliato di dieci euro per Vodafone TV Sport Plus e di ben dodici euro per Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento.

L’attivazione di una delle due promozioni consente di ottenere dodici mesi di Amazon Prime in omaggio. Al termine del periodo promozionale, Amazon Prime si rinnoverà automaticamente al costo di 3,99 euro al mese con addebito in fattura Vodafone, ma rimarrà comunque possibile disattivare il rinnovo automatico dall’area Servizi Digitali di Vodafone.

Tirando le somme, le offerte Vodafone per la sua piattaforma di contenuti in streaming sono le seguenti: