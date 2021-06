Huawei si prepara al lanciare il primo smartwatch che monitora la pressione sanguigna

Huawei starebbe lavorando al suo primo smartwatch in grado di monitorare la pressione sanguigna. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della divisione Handset Business di Huawei Consumer Business Group, He Gang, che ha a tal proposito anche condiviso un’immagine del dispositivo in questione.

Un nuovo smartwatch Huawei in arrivo!

Nell’immagine diffusa da He Gang, questo nuovo smartwatch Huawei (che tra l’altro sembra sfoggiare un’estetica molto simile a quella dell’Apple Watch se non fosse per i due pulsanti che alloggiano sul lato destro) viene ritratto proprio nel momento in cui fornisce i risultati relativi alla misurazione della pressione sanguigna.

Stando a quanto riferito dallo stesso presidente della Handset Business del gruppo Huawei Consumer Business, il colosso cinese lancerà lo smartwatch entro la seconda metà dell’anno in corso. Al momento, tuttavia, le informazioni scarseggiano e non è ancora noto quale sarà il suo aspetto definitivo e quali saranno le funzionalità supportate.

Certamente il dispositivo offrirà una serie di funzionalità pensate per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo la propria salute, in modo pratico e veloce direttamente dal proprio polso. E quasi sicuramente lo smartwatch verrà lanciato sul mercato con HarmonyOS pre-installato.

Del resto, Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro – che sono gli ultimi orologi intelligenti lanciati dal colosso cinese – sono alimentati dal sistema operativo proprietario di Huawei e dispongono di una serie di nuove funzionalità come il monitoraggio della temperatura corporea e il rilevamento della frequenza cardiaca in tempo reale e supportano l’eSIM, permettendo agli utenti di tenersi in contatto con i propri amici e parenti direttamente attraverso il proprio smartwatch.

Al momento non si ha ancora una data di lancio ufficiale, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero esserci nuove notizie.