Amazon Prime Day arriva in anticipo con il doppio sconto sugli aspirapolvere yeedi

Tra i brand che operano nel mercato degli aspirapolvere robot EcoVacs è uno dei più apprezzati e da questa esperienza è nato il marchio yeedi, destinato alla fascia medio-bassa del mercato, per soddisfare le esigenze degli utenti con budget contenuto. Oggi queste soluzioni sono ancora più convenienti grazie a un doppio sconto, che vi porta un assaggio di Amazon Prime Day con largo anticipo.

Doppio sconto yeedi

Offerta davvero molto vantaggiosa quella messa a punto da yeedi, che di fatto anticipa le offerte dell‘Amazon Prime Day con un doppio sconto. Oltre al codice sconto presente nella pagina (per applicarlo vi basta spuntare la casella sotto al prezzo) vi forniamo un ulteriore codice sconto, per ottenere un prezzo ancora più competitivo. Due sono i modelli yeedi in promozione: yeedi k650 e yeedi 2 Hybrid, entrambi molto interessanti soprattutto in virtù del loro prezzo di vendita.

yeedi k650 è il modello più economico, controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa ed è particolarmente indicato per chi ha animali in casa. Grazie alla sua forza aspirante e alla spazzola appositamente disegnata, il robot è in grado di raccogliere i peli dei nostri amici a quattro zampe, senza per questo risultare troppo rumoroso.

In modalità silenziosa raggiunge appena i 56 decibel, lo stesso livello di rumore emesso da un forno a microonde. Se lavorate in casa potrete dunque effettuare le pulizie senza essere particolarmente disturbati da rumore. Se invece volete pulire quando non siete in casa, ecco che potrete pianificare le pulizie e tornare dal lavoro la casa perfettamente pulita.

Tra i punti di forza di questo modello ci sono indubbiamente i 130 minuti di autonomia e l’altezza di soli 79 millimetri, che consentono al robot di infilarsi sotto ai divani, ai letti e ai mobili che solitamente rappresentano un ostacolo per gli aspirapolvere più grandi. E con la superficie in vetro temperato non vedrete alcuna rigatura nel caso il robot sfiorasse i mobili, mantenendo sempre un look impeccabile.

yeedi k650 può essere vostro a soli 129,99 euro invece di 199,99 euro utilizzando lo sconto immediato di 60 euro e utilizzando il coupon VSRWS26F per risparmiare altri 10 euro.

yeedi 2 Hybrid è invece il modello più potente ed evoluto, grazie alla tecnologia Visual SLAM che sfrutta una telecamera per mappare l’ambiente circostante. In questo modo è possibile creare una mappa della casa e scegliere quali stanze pulire, creare delle barriere virtuali o delle no go zone da evitare durante la pulizia.

Come il fratello minore, anche yeedi 2 Hybrid offre una elevata potenza, 2.500 Pa e può essere comandato vocalmente attraverso gli assistenti vocali. La tecnologia VSLAM permette inoltre di effettuare una pulizia più accurata e di sapere sempre quali stanze sono state pulite anche se non ci troviamo in casa.

È presente un serbatoio dell’acqua per migliorare la pulizia, grazie a un panno in microfibra che aiuta a raccogliere anche le più piccole particelle di sporco. Decisamente elevata l’autonomia, che grazie alla batteria da 5.200 mAh raggiunge i 200 minuti, sufficienti anche per le abitazioni più grandi. E se la carica non dovesse essere sufficiente, nessun problema: il robot tornerà alla stazione di ricarica e una volta fatto il pieno di energia tornerà a pulire da dove si era interrotto.

yeedi 2 Hybrid può essere vostro a 209,99 euro invece di 299,99 euro utilizzando il codice sconto da 60 euro visibile nella pagina prodotto (basta spuntare la casella visibile sotto al prezzo) e aggiungendo il coupon X3QPECNC che vi permetterà di risparmiare altri 30 euro.

Vi ricordiamo infine che i prezzi sono gli stessi che troverete durante il Prime Day di Amazon quindi potete acquistarli oggi senza temere brutte sorprese tra un paio di settimane.

Informazione Pubblicitaria