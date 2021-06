Garmin CamperVan è molto più di un semplice navigatore satellitare!

Sono sempre di più le persone che optano per una vacanza itinerante, alla scoperta di nuove mete a bordo di un camper o di una roulotte. E’ proprio a queste persone che si rivolge il nuovo CamperVan di Garmin, un dispositivo che, oltre alle più comuni funzioni di navigazione, offre all’utente la possibilità di selezionare e scoprire percorsi più avventurosi, luoghi in cui sostare e le attrazioni da visitare lungo il percorso.

CamperVan, infatti, è il primo dispositivo dedicato ai piccoli veicoli ricreativi con la Guida Verde Michelin pre-caricata, una guida, appunto, che include immagini, descrizioni e valutazioni di luoghi di interesse.

Caratteristiche e funzionalità di Garmin CamperVan

CamperVan sfoggia un ampio schermo da 6,95 pollici dal quale visualizzare le indicazioni fornite in modo chiaro e semplice. Le funzionalità supportate sono davvero molte, tutte pensate per rendere il viaggio un’esperienza indimenticabile, all’insegna della scoperta, del divertimento e della sicurezza.

Grazie a Trendy Places, ad esempio, è possibile trovare in modo rapido le migliori zone in cui sostare lungo il percorso, mentre Local Spots offre una panoramica dei luoghi da visitare e delle attività da non farsi scappare in base alla propria posizione. Con Roadtrip Routes, invece, è possibile trovare le strade e i percorsi più avventurosi ed emozionanti da percorrere.

Oltre ciò, Garmin CamperVan offre agli utenti la possibilità di scorrere e leggere le recensioni e le valutazioni dei viaggiatori di TripAdvisor su luoghi specifici come ristoranti e attrazioni, mentre un database pre-caricato permette di accedere velocemente a un vasto elenco di campeggi, aree attrezzate e punti di sosta.

Grazie alle immagini satellitari BirdsEye, inoltre, si può esplorare la mappa dall’alto così da scoprire anche cosa si nasconde dietro il percorso che si sta percorrendo.

Infine, ma non meno importante, Garmin CamperVan supporta l’interazione tramite assistente vocale. Basterà pronunciare “Ok, Garmin…” seguito dal comando che si vuole impartire per ricevere tutte le informazioni e i dettagli possibili. Se si scarica l’app Garmin Drive, poi, è possibile ricevere sul display del CamperVan tutte le notifiche ricevute sullo smartphone.

Garmin CamperVan è disponibile nei migliori punti vendita al prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro.