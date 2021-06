Il MacBook Air M1 torna sotto i 1000 Euro su Amazon Italia: è da prendere senza pensarci due volte

Il Prime Day di Amazon sta per arrivare e sarà un grande evento di sconti ed offerte ma nel mentre, il brand continua ad offrire offerte su offerte per il mondo tech in modo da accontentare chi non vuole attendere.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 4 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 4 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple MacBook Air M1 256 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 256 GB a 999 Euro invece di 1159 Euro

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 599 Euro invece di 699 Euro

SanDisk Extreme 400 GB

SanDisk con la sua linea di fascia alta chiamata Extreme. Il prezzo è più alto ma sono schede SDXC UHS-I 3 e classe video V30 quindi particolarmente adatte alla registrazione video in 4K a frame rate alti e senza perdita di prestazioni. Tra le altre cose sono testate per resistere ad ogni condizione di utilizzo grazie al trattamento impermeabile, alla resistenza agli urti e ai raggi X. La scheda include anche il software di recupero dati RecuePro Deluxe.

SanDisk Extreme 400 GB a 67 Euro invece di 95 Euro

NZXT H510

Un case mid tower modernissimo con anche la presenza della sempre più richiesta USB-C sulla parte frontale. Un piccolo particolare che racconta tanto di questo case sempre più apprezzato dagli appassionati per lo spazio a disposizione e la sua organizzazione. Il suo costo non è basso ma è uno dei case pc premium più raffinati in circolazione.

NZXT H510 a 75 Euro invece di 85 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 4 Giugno 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.