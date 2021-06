ASUS Chromebook Detachable CM3 è il nuovo tablet con stylus e Chrome OS

ASUS continua a spingere sul mondo dei dispositivi muniti di Chrome OS ed in queste ore lancia il tablet ASUS Chromebook Detachable CM3. Dietro un nome commerciale un po’ ostico da pronunciare si nasconde un tablet economico molto interessante, soprattutto per via del supporto alla stylus USI.

Caratteristiche ASUS Chromebook Detachable CM3

Come dicevamo, il punto di forza di ASUS Chromebook Detachable CM3 è senza ombra di dubbio il prezzo di listino e il supporto alla stylus USI. Con un design molto basilare e privo di particolari ottimizzazioni delle cornici, il tablet con Chrome OS è munito di un pannello LCD da10,5 pollici a risoluzione WUXGA da 1920 x 1200 pixel e luminosità pari a 320 nits.

Il processore è MediaTek 8183 con 4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di spazio interno purtroppo non espandibile tramite microSD. Decisamente interessante la certificazione MIL-STD 810H contro urti e agenti atmosferici, così come il supporto a Google Assistant e una buona batteria da 27 Whr. Munito di stand posteriore ideale per posizionare il tablet in modalità landscape o portrait, ASUS Chromebook Detachable CM3 dispone di un piccolo vano per la stylus USI in grado di offrire fino a 45 minuti di utilizzo a seguito di appena 15 secondi di ricarica.

Il tablet è inoltre munito di quattro pin magnetici ideali per agganciare la tastiera ErgoLift munita di trackpad e tasti con corsa da 1.5 mm.

Scheda tecnica

Display LCD da 10,5 pollici con risoluzione WUXGA da 1920 x 1200 pixel, luminosità pari a 320 nits con supporto per la stylus;

processore MediaTek 8183 con GPU ARM Mali-G72 MP3;

4 GB di RAM LPDDR4X con 64/128 GB di spazio di archiviazione in formato eMMC;

fotocamera posteriore da 8 MP;

fotocamera frontale da 2 MP;

speaker integrato, microfono integrato, supporto Google Assistant, certificazione MIL-STD 810H, stylus;

connettività Wi-Fi dual-band, Bluetooth 4.2 e una porta USB Type-C;

dimensioni: 255,4 x 167,2 x 7,9 ~ 8,0 mm;

peso: 510 grammi;

batteria da 27 Wh;

Chrome OS.

Prezzo e disponibilità ASUS Chromebook Detachable CM3

ASUS Chromebook Detachable CM3 sarà presto disponibile nella colorazione Mineral Gray al prezzo di 350 dollari, circa 290 euro, per la versione con 64 GB di storage e 370 dollari, circa 300 euro, per il modello con 128 GB di memoria interna. Gli utenti che acquisteranno il tablet avranno a disposizione 100 GB di spazio su Google One fino al 31 gennaio 2022.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa ai tablet in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui miglior tablet Android del mese.