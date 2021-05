Le offerte Amazon di oggi sono super interessanti: torna il Ryzen 5600X ad un prezzo umano

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando sempre di più ed è normale provare a calmare la propria voglia di acquisti tech in vista del grande evento delle prossime settimane. Amazon però non sembra essere particolarmente d’accordo e continua a rilasciare offerte tech su offerte tech.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 27 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 27 Maggio 2021

AMD Ryzen 5 5600X

Il Ryzen 5 5600X di AMD è uno dei processori più ambiti degli ultimi tempi anche se ha perso il rapporto qualità-prezzo di un tempo. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 7 nm Zen 3, ha 6 core e 12 threads, la frequenza di base è di 3,7 GHz fino a 4.6 GHz in Max Boost Clock, supporto PCIe x16, RAM DDR4 a partire da 3200 MHz, il socket è per AM4, dissipatore ad aria incluso anche in questo modello della serie 5000. Ottimo processore anche per il gaming se abbinato ad una GPU esterna. Il miglior processore Ryzen, tra le migliori CPU AMD.

AMD Ryzen 5 5600X a 312 Euro invece di 351 Euro

ASUS ROG Strix X570-F

Una scelta senza compromessi per le build AMD grazie a questa ROG Strix X570-F di Asus (Socket AM4, chipset scheda madre X570). Ciò che colpisce è la quantità di personalizzazione lasciata all’utente in grado di operare con overclock senza particolari problemi con boost per le RAM e Core. Gen 4 PCIe e M.2 con scambio dati fino a 64 Gb/s e modulo Wi-Fi 6 AX sono tra le chicche di questa scheda madre. Anche l’impatto estetico e i LED Aura non tradiscono, questa soluzione di Asus è fantastica.

ASUS ROG Strix X570-F a 242 Euro invece a 263 Euro

Logitech G213 Prodigy

Ottima tastiera gaming di Logitech proposta in una fascia di prezzo ben sotto i 100 Euro. Servono circa 80 Euro per portarsi a casa una tastiera ben studiata ma oggi va in sconto a 55 euro. Si tratta di una tastiera molto stabile, veloce e reattiva in grado di essere completamente personalizzata non solo attraverso i LED RGB ma anche grazie ad alcune funzioni utili in sessioni di gioco.

Logitech G213 Prodigy a 55 Euro invece di 81 Euro

SteelSeries Arctis 5

Le SteelSeries Arctis 5 non hanno bisogno di presentazioni, sono tra le cuffie gaming wireless più apprezzate nel mondo consumer. Hanno una qualità costruttiva senza pari, ottime le funzioni smart e una cancellazione del rumore per il microfono molto interessante. La qualità audio è davvero di altissimo livello, SteelSeries ha ottimizzato la fedeltà sonora in maniera precisa e dettagliata, il range dinamico è molto vasto.

SteelSeries Arctis 5 a 119 Euro invece di 129 Euro

