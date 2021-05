Huawei MateBook D 14 e D 15 con AMD Ryzen 5 e 7: prezzi e uscita sul mercato

Huawei è tornata ad aggiornare i laptop MateBook D 14 e D 15, munendoli delle più recenti piattaforme AMD Ryzen 5 e Ryzen 7. Questa è stata l’unica modifica apportata dal colosso cinese: per il resto, MateBook D 14 e D 15 continuano a sfoggiare lo stesso design e a includere le stesse caratteristiche della versione precedente.

Huawei MateBook D 14 e D 15 aggiornati

Come detto poco sopra, Huawei ha aggiornato i suoi laptop della serie MateBook D 14 e D 15 con le più recenti piattaforme AMD Ryzen 5 e Ryzen 7. Entrambi i dispositivi saranno disponibili nelle varianti con Ryzen 5 5500U di fascia media o con il più potente Ryzen 5700U con GPU Radeon Vega integrata.

Mentre il SoC Ryzen 5 funziona a sei core con una frequenza massima di clock pari a 4.0 GHz, Ryzen 7 funziona a otto core e la frequenza di clock arriva ai 4.4 GHz. Il tutto è accompagnato da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione interna in formato PCIe.

A distinguere i laptop sono le dimensioni dello schermo, che equivalgono a 14 pollici per Huawei MateBook D 14 e a 15,6 pollici per Huawei MateBook D 15. In entrambi i casi abbiamo a che fare con un display IPS FullHD di tipo FullView.

I laptop presentano, poi, un design molto sottile, possono essere sbloccati tramite impronta digitale, presentano una fotocamera frontale nascosta in un pulsante dedicato sulla tastiera che si apre su richiesta e supportano la ricarica rapida a 65 W.

Il lancio sul mercato è previsto per il 1 giugno nelle colorazioni Silver e Deep Space Gray nelle seguenti configurazioni e prezzi: