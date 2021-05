Piaggio ONE è uno scooter elettrico moderno per giovani e non solo

L’azienda italiana famosa per l’iconica Vespa svela un nuovo scooter elettrico che sarà presentato ufficialmente al Salone dell’Auto di Pechino che si terrà alla fine di questa settimana.

Si chiama Piaggio ONE e si presenta come uno scooter elettrico compatto e accattivante che strizza l’occhio ai più giovani, ma in grado di risultare appetibile per chiunque sia alla ricerca di un veicolo elettrico agile e moderno.

Piaggio spiega che il veicolo sarà disponibile con differenti livelli di potenza e capacità della batteria per abbracciare un maggior numero di clienti.

Il nuovo Piaggio ONE combina fantasia, stile, sicurezza e tecnologia

L’azienda afferma che Piaggio ONE è una combinazione di colore, fantasia, stile, sicurezza e tecnologia mai vista prima su uno scooter elettrico, grazie a funzionalità come il cruscotto digitale a colori con sensore per adattare lo sfondo e la luminosità alle condizioni ambientali, luci full LED, sistema di avviamento senza chiave e due mappe motore.

Al momento non sono stati rilasciati dettagli circa le specifiche tecniche, ma quasi sicuramente il nuovo scooter elettrico di Piaggio includerà batterie rimovibili e un particolare vano sottosella.

Per maggiori informazioni bisognerà attendere il 28 maggio quando Piaggio ONE debutterà al Salone di Pechino. Lo scooter elettrico sarà disponibile in Europa dalla fine di giugno.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative a monopattini e bici elettriche in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori monopattini elettrici del mese.

Fonte