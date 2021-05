Realme lancia una luce notturna smart a soli 6 euro

All’inizio di questa settimana, Realme ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha presentato un nuovo prodotto per la smart home. Si tratta di una luce notturna intelligente che adotta un design a forma di ciambella.

Caratteristiche di Realme Night Light

La nuova luce notturna Realme Night Light sfoggia un design perfettamente simmetrico e integra sensori di precisione con cinque diversi tipi di lenti Fresnel personalizzate.

All’interno dell’anello cavo la luce notturna del produttore cinese ospita una base magnetica che consente di posizionare il prodotto ovunque nelle case degli utenti.

La luce intelligente di Realme integra anche un sensore a infrarossi in grado di rilevare la presenza degli utenti e un sensore fotosensibile con un angolo di 120 gradi che permette al dispositivo di misurare l’illuminazione ambientale per offrire la regolazione automatica della luminosità. Come da note ufficiali la batteria di Realme Night Light è capace di fornire energia per 365 giorni.

Disponibilità e prezzo di Realme Night Light

Sfortunatamente il produttore di smartphone deve ancora annunciare la data di lancio ufficiale di Realme Night Light, tuttavia ha rivelato il suo prezzo che è di 49 Yuan, corrispondenti a circa 6 euro.

