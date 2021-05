Fino a 50 euro di sconto sui prodotti Amazfit grazie a questi coupon

Il negozio ufficiale Amazfit propone tre nuovi coupon per uno sconto extra fino a 50 euro di diversi prodotti del marchio, come smartwatch e cuffie wireless. Scopriamo come utilizzarli sul sito.

Sconto extra fino a 50 euro sul sito Amazfit: come usare i coupon

Fino al 31 maggio 2021 sarà possibile utilizzare fino a 50 euro di extra sconto su una selezione di prodotti Amazfit. I coupon sono tre, hanno un valore di 10, 15 o 50 euro in base all’acquisto e vanno inseriti in fase di checkout, nel campo dedicato ai codici promozionali:

Se siete interessati ad acquistare i prodotti Amazfit approfittando degli sconti extra potete seguire direttamente i link qui sopra.