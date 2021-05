Questo ottimo ripetitore wireless di TP-Link in offerta super su Amazon

Se vivete in una casa a più piani o magari il router è in una stanza lontana rispetto al vostro computer, è molto probabile che abbiate problemi di velocità per via di un segnale di connessione piuttosto basso. Per risolvere questi problemi senza perdersi in strane operazioni per spostare il router in una posizione più comoda, basta avere a disposizione uno dei tanti ripetitori wireless presenti sul mercato.

Un valido ripetitore a pochi euro

TP-Link è una delle migliori aziende impegnate in questo settore, ed in queste ore l’ottimo ripetitore wireless TP-Link TL-WA850RE è disponibile in sconto su Amazon a 12,49 euro anziché 19,99 euro. Come funziona il ripetitore? Installando TP-Link TL-WA850RE ad una semplice presa di corrente all’interno della stanza in cui è necessario “portare” la connessione, basta pigiare il tasto WPS per creare un ponte tra il router e il ripetitore wireless.

Munito, inoltre, di una porta LAN aggiuntiva, il prodotto di TP-Link è ideale per mettere in rete un dispositivo smart come ad esempio un Smart TV o un decoder. Caratterizzato da un design sobrio ed elegante, il ripetitore wireless è costituito di un indicatore LED ideale per mostrare la potenza del segnale proveniente dal router in modo da posizionarlo correttamente nel punto ideale della casa.

