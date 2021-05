Sono poche ma buone le offerte Imperdibili eBay di questa settimana

La settimana inizia con le proposte da parte di eBay, che lancia diverse offerte unite a un nuovo coupon sui prodotti ricondizionati: andiamo a scoprire gli sconti più interessanti degli Imperdibili e come utilizzare il codice sconto.

Le migliori offerte eBay della settimana (17-24 maggio 2021)

Le offerte eBay che trovate qui sotto sono valide da questa mattina fino alle 7:59 del prossimo 24 maggio 2021, o fino a esaurimento scorte. Per quanto riguarda le categorie tech troviamo meno sconti rispetto al solito, che si concentrano soprattutto nei “reparti” videogiochi e mobilità elettrica. Se siete interessati ad altre tipologie di prodotti potreste invece considerare il nuovo coupon, del quale parleremo più in basso.

Migliori offerte Imperdibili eBay

Come utilizzare il coupon sui prodotti ricondizionati

Il nuovo coupon è valido dalle 8:00 di questa mattina fino alle 23:59 del 23 maggio 2021 e può essere utilizzato per un massimo di tre volte per utente. Consente di risparmiare il 10% sul prodotti ricondizionati disponibili alla pagina qui sotto, che spaziano tra diverse categorie tech. Come sfruttarlo? Basta digitare PITREFURB21 all’interno del campo dedicato ai coupon, che potete trovare nel modulo di pagamento, per vedere il prezzo finale scendere del 10%.

