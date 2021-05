Ancora più memoria con l’SSD Lexar SL200, ora disponibile nel taglio da 2 TB

Lexar raddoppia e dopo aver presentato la scorsa estate le versioni da 512 GB e 1 TB dell’SSD portatile SL200, lancia quella con capacità da 2 TB. Si tratta di un prodotto pensato per offrire prestazioni di livello anche in movimento, senza che l’utente debba temere cadute, urti o graffi.

Lexar lancia il suo SSD portatile SL200 nel taglio da 2 TB

L’SSD esterno Lexar SL200 arriva in Italia anche nella versione da 2 TB, come anticipato durante la presentazione del modello nel luglio 2020. L’SSD è resistente a cadute, urti, vibrazioni e temperature rigide ed è dotato di una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit, che consente di creare e gestire un’area protetta da password in grado di criptare i dati in modo automatico.

SL200 è compatto e sottile, con dimensioni di 86 x 60 x 9,5 mm e un peso di 40,6 grammi, e offre velocità di lettura fino a 550 MB/s e di scrittura fino a 400 MB/s, valori quattro volte superiori rispetto alle unità esterne tradizionali, perfetti per il archiviare film, musica, foto, file di ogni genere e persino i giochi più pesanti. L’SSD è dotato di porta USB Type-C e comprende un cavo Type-C/Type-C e uno Type-C/Type-A (standard). Risulta compatibile con sistemi operativi a partire da Windows 7, Android 4.4 Kitkat e macOS 10.6.

Prezzo Lexar SSD SL200 2 TB

L’SSD portatile Lexar SL200 sarà disponibile nelle prossime ore nel taglio da 2 TB al prezzo consigliato di 419 euro, con tre anni di garanzia limitata.

