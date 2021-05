I frigoriferi personalizzabili e super colorati BESPOKE di Samsung arrivano in Italia

Samsung porta in Italia BESPOKE, la sua serie di frigoriferi personalizzabili e dalle tonalità molto vivaci. Il frigorifero BESPOKE, infatti, può essere assemblato affiancando moduli di dimensioni e colori diversi, in modo tale da permettere all’utente di creare il frigorifero perfetto per le proprie esigenze.

E’ proprio questa la particolarità di BESPOKE: la possibilità di creare la soluzione perfetta per le proprie esigenze e che meglio possa sposarsi con il proprio ambiente. Samsung porterà in Italia tre diversi moduli, che potranno poi essere combinati tra loro: la versione combinata, che raggiunge un’altezza pari a 2 metri o a 1,85 metri; la versione monoporta e la versione monoporta “slim”, larga appena 45 centimetri.

Anche la finitura e il colore delle ante sono personalizzabili. Il pannello frontale è in vetro, si potrà scegliere tra una finitura classica, satinata o lucida e sarà disponibile in due diverse configurazioni.

Da un lato, BESPOKE Panel Fixed, con pannelli esterni predefiniti in otto differenti colori (nox Spazzolato, Satin Graphite, Clean Black, Clean White, Cotta Beige, Satin Navy, Matte Black, Metal Inox). Dall’altro, BESPOKE Panel Ready, che offre una più ampia possibilità di personalizzazione e spetterà all’utente scegliere colore e finiture del suo frigorifero, potendo anche optare per soluzioni diverse per ogni anta, scegliendo tra le seguenti opzioni disponibili: Satin Navy, Satin Graphite, Satin Beige, Satin Sky Blue, Glam Lavender, Glam Navy, Clean Black e Clean White.

“Siamo orgogliosi di questo lancio: rappresenta l’ennesimo passo avanti di Samsung nella categoria dei frigoriferi e testimonia l’attenzione dell’azienda all’evoluzione dei gusti e dei desideri dei consumatori” ha dichiarato Daniele Grassi, vice president di Samsung Italia, a capo della divisione Home Appliances.

Al momento non si ha ancora una data di lancio definitiva della serie di frigoriferi BESPOKE di Samsung per il mercato italiano, ma è l’azienda stessa ad avvertire gli utenti sul suo sito ufficiale circa l’imminente debutto della gamma.