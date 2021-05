Amazon regala un anno di Prime e 80 euro di cashback con questa promo: come ottenerli

Prosegue la proficua collaborazione tra American Express e Amazon, che hanno appena svelato un’altra interessante promozione: da oggi tutti gli utenti che attivano una nuova Carta Verde America Express potranno ottenere vantaggi esclusivi per fare i propri acquisiti su Amazon.

I vantaggi su Amazon per chi attiva una Carta Verde American Express

Sfruttando questa nuova promozione conosciuta come Amazon Exclusive, tutti gli utenti Amazon che richiedono una nuova Carta Verde American Express potranno ottenere diversi vantaggi, magari anche più interessanti di quelli che, in passato, venivano riconosciuti per l’attivazione della Carta Blu:

abbonamento di 1 anno ad Amazon Prime ;

; cashback di 80 euro sui primi 100 euro spesi per acquisti su Amazon.it;

sui primi 100 euro spesi per acquisti su Amazon.it; moltiplicatore 3x per i punti Membership Rewards per ogni euro speso su Amazon.it;

per i punti Membership Rewards per ogni euro speso su Amazon.it; quota gratuita per il primo anno della Carta Verde American Express (dal secondo anno 6,50 euro al mese).

Se siete interessati a questa promozione di Amazon e “ingolositi” da tutti i vantaggi che vi riserva per fare acquisti sul sito del colosso dell’e-commerce, vi consigliamo di leggere attentamente la pagina informativa, dalla quale potrete comunque anche procedere all’attivazione della stessa offerta.

Amazon Exclusive | Ottenere i vantaggi della Carta Verde American Express