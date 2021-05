Il primo mese di NOW è quasi gratis con il Pass Cinema + Entertainment

In un mese di maggio molto ricco di novità lato film e serie TV (le trovate tutte al link in fondo), NOW propone un’interessante offerta Cinema + Entertainment dedicata ai nuovi clienti che desiderano abbonarsi alla piattaforma di streaming.

Primo mese quasi gratis per il Pass Cinema + Entertainment NOW

L’offerta Cinema e Entertainment di NOW include i film, le serie TV e gli show di Sky in HD, con produzione originali e non. Sono disponibili più di 1000 film on demand, dalle grandi produzioni di Hollywood a quelle Sky Original, con nuovi titoli ogni settimana; non mancano le stagioni complete di serie TV (come The Undoing), gli show più popolari come X Factor e 4 Ristoranti di Alessandro Borghese e i documentari di National Geographic, History e Sky Arte.

Grazie a una promozione il pacchetto composto dai Pass Cinema e Entertainment viene proposto a 3 euro per il primo mese (anziché 14,99). Dal secondo mese si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino, ma sarà possibile disattivare l’abbonamento con un preavviso di almeno 24 ore dalla scadenza.

NOW è disponibile alla visione su smart TV, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Vodafone TV, TIMVISION Box, console da gioco oppure PC, smartphone e tablet. Per i Pass Cinema + Entertainment è prevista la visione su 2 schermi in contemporanea. Se siete interessati a sottoscrivere un abbonamento a NOW o volete saperne di più potete seguire il link qui di seguito.