Impossibile sbagliare con le offerte Amazon di oggi: smartphone, cuffie, PC ed eBike

Nemmeno oggi Amazon delude con le sue offerte del giorno che, anche questa volta, sono in grado di accontentare davvero tutti. In offerta ci va il top gamma compatto iPhone 12 Mini, seguito da cuffie true wireless per lo sport di Beats, per concludere con un case PC Corsair e per non farsi mancare nulla anche una bici elettrica SameBike.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 4 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 4 Maggio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini va in forte sconto. Si tratta di un iPhone molto particolare, dalle dimensioni super compatte perfetto per chi ama la comodità di utilizzo e una tascabilità estrema. Non ha nulla in meno ad un iPhone di fascia più alta, il display è sempre un OLED Super Retina XDR, il chip è sempre il nuovo A14 Bionic e ci sono tutte le funzioni offerte dalla dual camera (forse unico punto dove è leggermente delle versioni Pro). Se stavate cercando uno smartphone compatto, lui è quello da prendere.

iPhone 12 Mini a 699 Euro invece di 839 Euro

Beats Powerbeats Pro Totally Wireless

Le Beats non hanno bisogno di presentazioni, sono tra le cuffie per lo sport wireless più apprezzate. Diciamolo subito costano tantissimo e non vanno quasi mai in offerta, sono un prodotti di fascia alta quasi premium ma valgono fino all’ultimo centesimo. Hanno una qualità costruttiva senza pari grazie all’archetto che permette di fissarle all’orecchio anche durante le sessioni di allenamento più dure in assoluto. Ottime tutte le funzioni smart grazie al chip Apple H1 mentre la qualità audio è davvero di altissimo livello, Beats ha ottimizzato la fedeltà sonora in maniera precisa e dettagliata, il range dinamico è molto vasto, decisamente sopra la media anche di fascia premium. Sono le migliori cuffie per lo sport.

Beats Powerbeats Pro Totally Wireless a 189 Euro invece di 200 Euro

Corsair iCUE 465X ATX Case

Il case iCUE 465X ATX di Corsair è ha decisamente una marcia in più per quanto riguarda il flusso d’aria grazie alla griglia in acciaio che permette un flusso in entrata decisamente elevato. Ci sono tante ventole, tanti LED RGB e soprattutto un buon numero di filtri antipolvere per mantenere la configurazione sempre pulita e diminuire il numero di manutenzioni. Il prezzo è in linea con ciò che offre, è anche tra i migliori case silenziosi.

Corsair iCUE 465X ATX Case a 100 Euro invece di 125 Euro

SameBike Mountain Bike elettrica

Ottima bicicletta elettrica economica da tenere in forte considerazione è la SameBike. In realtà è una bici elettrica molto potente, il motore è da 350 W ma è stato limitato a 250 W per poter essere utilizzata in Italia senza nessun tipo di problema. Ha il cambio Shimano a sette rapporti, ha la forcella anteriore ammortizzata, le ruote da 20″ e una durata della batteria di circa 45 km in modalità completamente elettrico. Il prezzo oggi è inferiore ai 750 euro, un piccolo affare.

SameBike Mountain Bike elettrica a 738 Euro invece di 869 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 4 Maggio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.