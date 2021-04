La primavera porta Aria di Fuori Tutto da Expert: ecco le migliori offerte

La catena di negozi Expert festeggia la bella stagione con il nuovo volantino “Aria di Fuori Tutto”, che fino al 9 maggio offre il meglio della tecnologia a prezzi unici. Oltre a tanti smartphone troviamo in promozione dispositivi indossabili, computer e accessori, ma anche climatizzatori ed elettrodomestici, grandi e piccoli.

Abbiamo dunque selezionato le offerte più interessanti di questo volantino, che trovate per intero nella galleria a fine articolo, ricordandovi che per acquisti di importo compreso tra 200 e 5.000 euro è possibile chiedere un finanziamento a tasso zero, con prima rata a 30 giorni, senza costi accessori.

Smartphone in offerta

Redmi Note 9 Pro 6-128 GB a 22,90 euro invece di 269,90 euro

iPhone 12 pro Max a 1.249 euro invece di 1.289 euro

iPhone SE 64 GB a 429,90 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi 11 5G a 799,90 euro invece di 899,90 ero

Samsung Galaxy S21 a 729,90 euro invece di 879,90 euro

Realme 7 Pro 259,90 euro invece di 319,90 euro

Huawei P40 Lite a 199,90 euro invece di 299,90 euro

Motorola Moto G20 a 149,90 euro invece di 169,90 euro

Smartwatch e cuffie in offerta

Huawei FreeBuds Pro a 119,90 euro invece di 179,90 euro

Samsung Galaxy Buds Pro a 199,90 euro invece di 229,90 euro

Huawei Watch GT2 a 119,90 euro invece di 199,90 euro

Huawei Watch Fit a 79,90 euro invece di 129,90 euro

Huawei Band 4 Pro a 44,90 euro invece di 79,90 euro

Samsung Galaxy Watch3 a 349,90 euro invece di 409,90 euro

Fitbit Sense a 279,90 euro invece di 329,90 euro

Amazfit GTS 2e a 109,90 euro invece di 129,90 euro

Amazfit GTS 2 Mini a 89,90 euro

Fitbit Versa 3 a 199,90 euro invece di 229,90 euro

Computer e accessori in offerta

Notebook Lenovo Ideapad 3 15IIL05 a 649 euro invece di 749 euro

Notebook HP Pavilion 13-B8003NL a 799 euro invece di 999 euro

Notebook Huawei MateBook D14 a 749 euro invece di 799 euro

Notebook Acer Chromebook 315 a 299 euro invece di 349 euro

e-reader Kobo Clara HD a 99,90 euro invece di 129,90 euro

stampante HP Laserjet Pro M15A a 79,90 euro invece di 89,90 euro

Tastiera Logitech G213 Prodigy a 49,90 euro invece di 69,90 euro

Smart TV in offerta

Samsung UE55TU7090UXZT 55″4K a 449 euro invece di 599 euro

Samsung Neo QLED 55″4K a 1.69 9euro invece di 1.799 euro

Philips OLED 55OLED705 55″ 4K a 1.199 euro invece di 1.200 euro

Toshiba 50UA4B63DA 50″4K a 449 euro invece di 529 euro

LG 55NANO866PA 55″4K a 999 euro invece di 1.099 euro

Sony KD55XH9096BAEP55″4K a 899 euro invece di 999 euro

Queste erano solamente alcune delle offerte che potete trovare presso i punti vendita della catena Expert fino al 9 maggio. Per scoprire tutti i prodotti in promozione potete consultare il volantino, integralmente disponibile nella galleria sottostante.