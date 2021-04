Nuovo metodo di controllo per le Samsung Galaxy Bud Pro, grazie a un aggiornamento software

Nonostante siano tra le migliori cuffie true wireless presenti sul mercato, le Samsung Galaxy Buds Pro non sono esenti da difetti. In particolare non convince il sistema di tocchi doppi e tripli per la regolazione del volume e di altre funzioni, un problema comune tra i tanti produttori che non sembrano intenzionati ad adottare una strategia comune.

Un nuovo metodo di controllo

Grazie al nuovo aggiornamento software, in fase di roll out, è ora possibile sfruttare un nuovo modo per controllare il volume, lasciando le altre gesture per altre funzioni, come l’attivazione dell’assistente vocale, solo per citare un esempio. La nuova feature si chiama “Double tap earbud edge” e permette di abbassare il volume con un doppio tocco sullo spigolo superiore della cuffia sinistra, e di alzarlo con il medesimo gesto sulla cuffia destra.

Dopo pochi tentativi il gesto dovrebbe diventare automatico e ha il vantaggio di non dover essere configurato tramite l’applicazione, diventando con ogni probabilità più semplice da memorizzare. Il nuovo aggiornamento, che pesa poco più di 2 MB, porta anche un miglioramento alle prestazioni del sistema di cancellazione automatica del rumore e nella gestione della sua attivazione.

Ora è possibile premere a lungo la cuffia per attivare una particolare modalità di controllo del rumore (Modalità Ambiente o Modalità di cancellazione del rumore), senza dover scorrere tra le due modalità nel tentativo di riconoscere quella giusta. L’aggiornamento può essere installato attraverso l’app Galaxy Wearable, anche se al momento è in roll out nella Corea del Sud e dovrebbe impiegare qualche settimana per raggiungere anche le versioni commercializzate in Europa.

