Optima Italia lancia l’offerta unica Super Casa con energia 100% green

Optima Italia lancia oggi una nuova offerta che include tutti i servizi, unica assistenza e canone ottimizzato sui consumi: si chiama Super Casa ed è dedicata ai privati. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Disponibile Super Casa di Optima Italia, l’offerta per tutti i servizi 100% green

Super Casa mette a disposizione tutti i servizi (luce, gas, Internet Ultrafast fino a 1000 Mbps, mobile 4G+ su rete Vodafone e fisso) in un’unica bolletta, con un’unica assistenza 24 ore su 24 e un canone Luce e Gas che si adatta ai consumi reali per ottimizzare la spesa mensile. La proposta Optima Italia prevede anche la promo “MeseOff”, attraverso la quale è possibile non pagare fino a 3 mesi di bollette all’anno (per sempre per i clienti con domiciliazione bancaria).

Se siete attenti all’ambiente vi interesserà sapere che tutta l’energia è certificata 100% green e proviene interamente da fonti rinnovabili. Optima fornisce anche il tool energy manager per aiutare nell’ottimizzazione dei consumi, con vantaggi nel costo e nell’impatto ambientale. Andrea Volpe, amministratore delegato di Optima Italia, ha così commentato:

“Optima è sempre attenta alle esigenze della propria clientela. Questa nuova grande offerta è ispirata alla convenienza, alla semplificazione e al miglioramento della vita di tutti, da sempre mission di Optima. I tempi che viviamo ci hanno indotto a lanciare questa proposta: un’offerta semplice e trasparente, che ottimizza i consumi reali, con la possibilità di arrivare a pagare solo 9 mesi su 12, non solo per il primo anno ma per sempre. L’aspetto non ultimo per importanza è il Green: l’energia di Optima proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate, è un impegno concreto che ci siamo presi, rispettiamo l’ambiente in cui viviamo, è il nostro futuro.“

Come capitato con le precedenti proposte, anche la sottoscrizione di Super Casa include un anno di abbonamento Amazon Prime, grazie al quale è possibile sfruttare tanti vantaggi come le consegne gratuite e illimitate, il servizio Prime Video, Prime Music e così via.

Per maggiori informazioni sulla nuova proposta Optima Italia Super Casa potete rivolgervi al sito ufficiale.