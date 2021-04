Amazon mette in sconto Smart TV, Soundbar e TV box: è il momento di aggiornare l’intrattenimento di casa

Oggi Amazon apre la settimana delle offerte con una selezione dei migliori dispositivi tech da avere in casa per migliorare l’intrattenimento casalingo. Vengono proposte in sconto smart tv, sound bar, tv box android e anche un monitor pc in 21:9 adatto anche per il gaming.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 26 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 26 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

LG NanoCell Smart TV 4K

Smart TV da 43 pollici con risoluzione 4K e tantissima tecnologia da parte di LG. Il brand ha creato un vero portento con una scheda tecnica piena zeppa di certificazioni e soluzioni per migliorare l’esperienza visiva. Il processore di elaborazione è quad core in grado di gestire HDR10 e HLG Pro. Il design è fantastico, è una smart TV elegantissima e sebbene il sistema operativo sia proprietario, è disponibile il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa.

LG NanoCell Smart TV 4K a 599 Euro invece di 699 euro

LG Monitor 34″ 21:9

Questa soluzione di LG è una delle più pratiche in circolazione, è un monitor da 34″ con risoluzione FullHD+ in formato 21:9 decisamente adatto alla produttività spinta. Molto interessante il supporto alla tecnologia FreeSync ed anche ad HDR 400 sebbene sia un LED IPS. Tra le note di merito c’è un buon set di connessioni e delle casse integrate stereo da 14W.

LG Monitor 34″ 21:9 a 299 Euro invece di 449 Euro

Soundbar Samsung 100W

Se avete in mente di dare un boost alla multimedialità in casa non c’è nulla di meglio di una soundbar. Solo chi non l’ha mai provata può ignorarne le potenzialità. Si tratta di un accessorio must have per chi sfrutta al massimo l’intrattenimento multimediale casalingo, questa soluzione di Samsung è economica, è in offerta ed è un buon inizio per entrare nel mondo del suono di qualità.

Soundbar Samsung 100W a 114 Euro invece di 199 Euro

Nokia Android TV streaming box

Per completare la selezione di queste offerte legate al mondo dell’intrattenimento casalingo, è impossibile non citare il nuovo TV Box Android di Nokia. Si tratta di un prodotto nuovo, aggiornato a tutte le ultime esigenze del mercato legate a tutti i servizi di streaming più diffusi. Viene venduto con un comodo telecomando con i pulsanti di accesso rapido a Netflix, Prime Video, Youtube e Google Play oltre al supporto del controllo vocale con Assistant.

Nokia Android TV streaming box a 99 Euro con disponibilità immediata

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 26 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.