Comodo e con l’app: il monopattino Ducati CITY CROSS-E Black & Yellow è ufficiale

Il primo monopattino elettrico firmato Ducati Scrambler a poter essere gestito tramite un’app sullo smartphone è arrivato: il suo nome è CITY CROSS-E Black & Yellow e può interfacciarsi con l’applicazione Ducati Urban e-Mobility. Il nuovo Black & Yellow va a rimpolpare la gamma CITY CROSS-E, offrendo il solito mix di comodità e stabilità con una propensione smart che non può che essere apprezzata.

L’applicazione Ducati Urban e-Mobility

L’app, riferisce Ducati, è un vero e proprio “garage virtuale” che può ospitare i diversi prodotti della famiglia Ducati Urban e-Mobility, e tramite la quale si può richiedere assistenza tecnica che può essere fornita anche tramite WhatsApp.

Neanche a dirlo l’applicazione Ducati Urban e-Mobility, che si può scaricare gratuitamente sia su ambiente iOS che Android, permette di controllare i diversi parametri di funzionamento dei mezzi elettrici come distanza percorsa, livello di carica della batteria, attivazione del cruise control e l’ultima posizione del veicolo in memoria.

Il monopattino elettrico Ducati Scrambler CITY CROSS-E Black & Yellow

Oltre all’applicazione, c’è un monopattino da scoprire. Il nuovo Ducati Scrambler CITY CROSS-E Black & Yellow ha delle ruote da 10 pollici tubeless (senza camera d’aria) che consentono di affrontare sconnessioni di media entità e quindi di regalare una mobilità confortevole oltre che ecologica. Il doppio faro anteriore è pensato per offrire un’ottima visibilità anche al tramonto o nelle ore notturne mentre il materiale che riveste la pedana per offrire la massima aderenza al piede.

Interessante anche il casco pieghevole brevettato per monopattini e bici elettrici, capace di ridurre le sue dimensioni del 55% e progettato con una struttura a tre livelli, che lo rende particolarmente sicuro in caso di collisione in quanto l’impatto viene distribuito in modo omogeneo su tutta la superficie attraverso micro-movimenti che si distribuiscono su tutta la superficie.

Caratteristiche di Ducati Scrambler CITY CROSS-E Black & Yellow

telaio in lega di alluminio;

dimensioni da aperto: 1183 x 460 x 1216 mm; dimensioni da chiuso: 1183 x 460 x 498 mm;

peso netto 19 km;

carico massimo 120 kg;

motore brushless da 350 watt di potenza;

pendenza massima superabile 15%;

ruote tubeless da 10″;

velocità massima di 25 km/h (15 km/h in D, 6 km/h in ECO);

doppio freno, elettrico anteriore e a disco posteriore;

protezione IP54

display a LED sul manubrio;

luci a LED anteriori e posteriori;

Bluetooth per collegamento ad app Ducati Urban e-Mobility;

batteria da 12.500 mAh, 450 Wh;

autonomia massima 45 km;

ricarica completa in 4/5 ore con il caricabatterie incluso da 63 watt.

Disponibilità di Ducati Scrambler CITY CROSS-E Black & Yellow

Il monopattino elettrico Ducati Scrambler CITY CROSS-E Black & Yellow è disponibile da oggi nei concessionari ufficiali e nello shop online Ducati, oltre che presso le catene di elettronica e nei principali store online, ad un prezzo di listino di 599 euro. Vale lo stesso per gli accessori ufficiali come il casco pieghevole, che peraltro è attualmente offerto da MediaWorld con il 20% di sconto.