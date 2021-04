Su Amazon oltre 20 Set LEGO rari in forte sconto

La Lego ci ha ormai abituato ad emissioni sempre più interessanti e a set dedicati ai più piccoli ma anche ad adulti e collezionisti, come lo stupendo R2-D2 di Star Wars in uscita la prossima settimana per celebrare Star Wars. Per l’occasione a tutti gli acquirenti verrà regalato un set esclusivo della Fattoria di Tatooine dove crebbe Luke Skywalker.

E proprio nella giornata del 24 Aprile, Amazon ha lanciato una promozione irresistibile su moltissimi Set Lego rari e talvolta esclusivi, ossia normalmente venduti unicamente dalla Lego e non distribuiti ad altri rivenditori.

Si tratta principalmente di Set delle linee Lego Disney, Star Wars, Harry Potter, Creator, Architecture, con delle vere chicche come il Millennium Falcon di Han Solo o La Bugatti Chiron sui quali gli sconti arrivano a superare il 25-30%. Alcuni dei set, come l’Albero Bonsai (set 10281) o il Razor Crest di The Mandalorian, la nota serie di Disney+ sono stati a lungo esauriti dato il forte successo dei prodotti e sono stati venduti su Amazon e su eBay anche a prezzi più alti del listino, con dei rialzi che talvolta hanno raggiunto il 50%.

Le offerte sui set Lego esclusivi su Amazon

Ecco alcune delle principali offerte Amazon sui Lego che abbiamo selezionato e suddiviso per tema. Occorre prestare attenzione al fatto che molti degli sconti vengono applicati una volta che il prodotto viene aggiunto al carrello mentre per alcuni set il prezzo è già direttamente scontato.

Lego Star Wars in offerta su Amazon

Lego 75300 – Imperial Tie Fighter 39,99€ scontato a 31,99€

Lego 75301 – X-Wing Fighter di Luke Skywalker 46,99€ scontato a 39,99€

Lego 75302 – Star Wars Imperial Shuttle 80,99€ scontato a 64,79€

Lego 75298 – Microfighter AT-AT vs Tauntaun 19,99€ scontato a 15,99€

Lego 75299 – The Mandalorian Allarme su Tatooine 29,99€ scontato a 23,99€

Lego 75297 – Resistance X-Wing Starfighter 19,99€ scontato a 15,99€

Lego 75257 – Millennium Falcon 159,99€ scontato a 127,99€

Lego 75288 – AT-AT 154,99€ scontato a 123,98€

Lego per adulti in offerta su Amazon:

Lego 10281 – Albero Bonsai 49,99€ scontato a 39,99€

Lego 10280 – Bouquet di Fiori 49,99€ scontato a 39,99€

Lego 31197 – Marilyn Monroe 119,99€ scontato a 71,99€

Lego 31198 – The Beatles 119,99€ scontato a 71,99€

Lego Technic in offerta su Amazon

Lego 42107 – Ducati Panigale 59,99€ scontato a 43,99€

Lego 42083 – Bugatti Chiron 399,99€ scontato a 279,20€

Lego 42115 – Lamborghini Sián FKP 379,99€ scontato a 279,20€

Lego 42121 – Escavatore pesante 37,99€ scontato a 31,99€

Questi sono alcune delle ottime offerte che sono disponibili in questo momento su Amazon, alcuni dei prezzi sono i più bassi mai raggiunti dal mercato per questi set dedicati a grandi e piccoli collezionisti. Se questi set non sono abbastanza provate a dare un’occhiata alla pagina dedicata alle offerte del giorno di Amazon sui prodotti Lego.