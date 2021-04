Amazon offrirà un servizio di montaggio per mobili e elettrodomestici

Amazon starebbe puntando ad offrire un servizio di montaggio per mobili ed elettrodomestici acquistati sulla piattaforma, per completare l’offerta di vendita e consegna a casa.

Amazon monterà i mobili o gli elettrodomestici acquistati

Il piano descritto da Bloomberg punta a portare Amazon a competere con i grandi marchi quali Wayfair, Best Buy, Home Depot e Lowe’s nel mercato americano; si partirà infatti dallo stato della Virginia e in altri due mercati, per poi procedere all’espansione in caso di successo.

Amazon offre già servizi di consegna personalizzati per grossi mobili, ad esempio, schedulati e con la possibilità di essere portati direttamente dentro la stanza prescelta; offrire al cliente anche il montaggio porterebbe Amazon a completare il servizio.

Questo nuovo servizio richiederà la formazione degli autisti, che oltre a consegnare il pacco dovranno essere in grado di montarne o di installarne il contenuto.

Resta da vedere come Amazon deciderà di implementare il servizio, sia dal punto di vista dell’utenza che dei propri lavoratori.