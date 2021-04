ANKER presenta due nuovi accessori per lo smart working

Nel corso di una breve presentazione online avvenuta ieri, ANKER ha lanciato due nuovi dispositivi pensati soprattutto per chi lavora da casa, anche se possono essere utilizzati anche in ufficio o in viaggio. Andiamo dunque a conoscere meglio AnkerWork PowerConf C300 e AnkerWork PowerConf S500.

AnkerWork PowerConf C300

Non sono molti i computer o notebook dotati di una webcam di qualità, spesso troviamo modelli con qualità HD o inferiore. AnkerWork PowerConf C300 è una webcam con risoluzione FullHD (1080p) a 60 fps, con un chipset AI integrato in grado di trasmettere immagini di alta qualità con una riproduzione eccellente dei colori, anche quando c’è poca luce.

L’utente può scegliere tre diverse profondità di campo, con lenti da 78 gradi per un primo piano stretto, 90 gradi per una chiamata con una persona a fianco e 115 gradi per chiamate di gruppo, magari ai propri cari in famiglia. Grazie all’intelligenza artificiale il soggetto viene sempre mantenuto al centro dell’inquadratura, permettendogli così di mostrare, ad esempio, alcune informazioni su una lavagna o su un cartellone, con la libertà di bloccare questa funzione nei momenti di pausa.

Grazie al doppio microfono stereo è possibile ottenere una qualità audio decisamente elevata, per garantire video conferenze di alta qualità, senza suoni ovattati o gracchianti.

PowerConf C300 è disponibile sullo store ufficiale tedesco a 129,99 euro e dovrebbe arrivare a breve anche nel nostro Paese.

AnkerWork PowerConf S500

Non è ancora disponibile invece, a ANKER dovrebbe annunciare presto prezzo e disponibilità, AnkerWork S500, un altoparlante portatile con quattro microfoni, perfetto sia per le chiamate di gruppo da casa sia per chi lavora in ufficio e deve collegarsi con sedi remote. La tecnologia Voice Radar, che si avvale di un Digital Signal Processor, cattura solo la voce di chi sta parlando, escludendo i rumori di fondo, per una qualità della chiamata senza precedenti.

Lo speaker può essere utilizzato con dispositivi Android e iOS grazie a una companion app che permette di scegliere diverse modalità di utilizzo, dalle conferenze con molti partecipanti alle singole chiamate da casa. È inoltre possibile accoppiare due unità per coprire sale riunioni più grandi, una funzione comoda in un momento in cui è necessario il distanziamento sociale. Non manca, ovviamente, a possibilità di utilizzare PowerConf S500 per ascoltare o diffondere musica.