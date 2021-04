Notebook gaming Lenovo, PC All In One HP e Samsung Galaxy S20 FE sono le migliori offerte Amazon di oggi

Notebook gaming Lenovo, PC All In One HP e Samsung Galaxy S20...

Poco prima del weekend Amazon prova a piazzare le ultime offerte della settimana e pone particolare attenzione al mondo dei notebook e dei pc senza però ignorare quello degli smartphone con un Samsung Galaxy S20 FE sotto i 600 euro.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 9 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 9 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

MSI B450 Tomahawk Max 2

Ottima offerta per una scheda madre per processori AMD decisamente interessante. Si tratta della Tomahawk Max 2 di MSI con supporto al DDR4 Boost e al Core Boost, ci sono tante espansioni come la possibilità di utilizzare un SSD M.2 NVMe e più porte PCIe di cui una ben rinforzata per la GPU. Per il prezzo a cui è proposta non è assolutamente male.

MSI B450 Tomahawk Max 2 a 99 Euro invece di 106 Euro

Samsung Galaxy S20 FE

Il Samsung Galaxy S20 FE è ancora uno dei device Android più desiderabili sul mercato e grazie al calo di prezzo ed ad un codice sconto, è possibile metterselo in tasca ad una cifra decisamente ragionevole. Non ha praticamente nulla da invidiare ai top gamma “moderni”, ha un display da 6,5″ Super Amoled a 120 Hz con risoluzione FullHD+, ha lo Snapdragon 865 che regala delle ottime prestazioni ed ha una completa tripla fotocamera con Space Zoom 30X. Codice sconto: GALAXY70

Samsung Galaxy S20 FE a 595 Euro invece di 769 Euro con codice sconto GALAXY70

HP PC 24″ AIO

Anche se sono una soluzione sempre più rara, i computer All In One possono essere una scelta salvaspazio per tantissimi utenti. Oggi c’è in offerta questa bella combinazione di HP con il AOI da 24″ FullHD con processore Ryen 3 3250U, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD supportato da 1 TB di HDD. Non solo interessante dal punto di vista delle specifiche ma ha anche una webcam a scomparsa che non fa mai male.

HP PC 24″ AIO a 599 Euro invece di 699 Euro

Lenovo IdeaPad Creator 5

Un bel notebook Lenovo vecchio stile, cioè grande, pesantuccio ma con una scheda tecnica molto completa per il prezzo n offerta, Si tratta di un notebook con Intel Core i5 di decima generazione della serie H supportato da una scheda video dedicata GTX 1650 con 4 GB di RAM dedicata. Il resto delle specifiche vedono un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e un discreto display da 15,6″ con risoluzione FullHD.

Lenovo IdeaPad Creator 5 a 999 Euro invece di 1499 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 9 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.