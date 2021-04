Revolut lancia la carta luminescente in edizione limitata

L’aria seriosa che ha avvolto gli istituti bancari fino a qualche decina d’anni fa è ormai svanita, con i maggiori istituti di credito che hanno iniziato un processo di rinnovamento per avvicinare un pubblico più ampio. Revolut, insieme a tanti altri, non ne ha avuto bisogno poiché da subito ha assunto un’aria giovane.

Che lo è ancora di più in queste ultime settimane, più o meno da quando Revolut ha lanciato una nuova carta di debito luminescente in collaborazione con il campione mondiale dei pesi massimi Anthony Joshua, che peraltro ha il fine di supportare la boxe amatoriale. Intanto la carta: integra il logo 258, ossia un motto che indica l’impegno per lo sport 24 ore su 24 7 giorni su 7, è bianca e nera con la luce ma al buio è il verde ad affiancare il nero.

L’iniziativa con Anthony Joshua nel Regno Unito prevede che per ogni carta in edizione limitata consegnata, Revolut doni una sterlina alle palestre indipendenti dove si pratica boxe, impegnandosi a donare a un minimo di 50 mila sterline. La carta in edizione limitata è però disponibile per tutti i clienti Revolut europei ed americani, e può essere ordinata all’interno dell’app per Android ed iOS.

Se invece non avete Revolut potete valutare il servizio in questa pagina.