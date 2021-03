Xiaomi annuncia i nuovi Mi Laptop Pro da 14 e 15 pollici: che schermi!

Non era certo se alla presentazione odierna di Xiaomi avremmo visto dei nuovi laptop ma l’azienda cinese non si è fatta desiderare e ha presentato, tra le altre cose, ben due nuovi prodotti. I Mi Laptop Pro sono due PC portatili Windows con pannelli da 15 e 14 pollici. Il modello più interessante è quello da 15″ che monta un display OLED E4, lo stesso modello montato anche su Xiaomi Mi 11 5G e i suoi gemelli. La definizione è 3,5K, portando la densità di pixel a 261 ppi ed è protetto da Corning Gorilla Glass.

Xiaomi si è concentrata sulla resa dello schermo, che sulla carta è eccellente

Lo schermo inoltre è molto luminoso, con un picco di 600 nits che ci darà modo di apprezzare maggiormente i colori a 10 bit, con una copertura al 100% della gamma colore DCI-P3. La funzionalità DC-Dimming viene accompagnata da una calibrazione accurata, certificata dall’ente tedesco TÜV Rheinland. Il rapporto di aspetto del pannello è 16:10, cosa che ha modellato anche il form factor del laptop.

Il design di questo PC è piuttosto simile a quello di Huawei Matebook Pro o di Apple Macbook Pro, con uno chassis di alluminio di grado 6 lavorato con precisione da un processo attuato da macchine CNC e con finitura ottenuta da un processo di sabbiatura con ceramica. Il modello da 15″ è spesso soltanto 15,9 mm e quello da 14 è piuttosto simile, 15,6 mm mentre il peso si aggira intorno a 1,5 kg.

Specifiche ottime completano un hardware solido e curato

All’interno di questo telaio, le specifiche sono di tutto rispetto, con processore Intel Core di 11esima generazione offerto in versione i5 e i7. In entrambi i casi, la GPU scelta da Xiaomi è una Nvidia GeForce MX450 eGPU da 2 GB di VRAM, che promette prestazioni del 20/30% migliori rispetto a quelle che potrebbe offrire il SoC Intel con il suo chip grafico integrato. La qualità del laptop viene confermata da Intel che ha garantito la certificazione Intel Evo Platform ai due nuovi arrivati di Xiaomi.

Il raffreddamento è stato migliorato grazie all’adozione di un miglior dissipatore, aiutato da 2 ventole ed è attesa anche una versione da 15″ con processore Ryzen 5000H. Tutto questo viene alimentato da una batteria che nel caso della versione da 15 pollici è di 66 WHr, mentre nel caso della versione da 14″ abbiamo una batteria da 56 WHr, in entrambi i casi è supportata la ricarica veloce a 100W.

La connettività della versione 15″ è assicurata da una porta Thunderbolt 4 e 2 porte USB-C mentre per quello da 14″ abbiamo soltanto una porta Thunderbolt 4. In entrambe le versioni viene fornito nella scatola un dongle che serve per ampliare la connettività dei device. Entrambi i modelli supportano il WiFi 6.

Il modello da 14″ avrà uno schermo IPS con risoluzione 2,5K, un refresh rate massimo di 120 Hz e Xiaomi assicura un’accuratezza dei colori pari a quella del suo fratello maggiore, pur con la mancanza del supporto all’HDR. Il lancio, per la Cina, di questo device sarà il 1 maggio, con un costo di circa 690 € per la versione equipaggiata dal processore i5 e tagli di memoria da 16 giga di RAM e 512 di memoria interna mentre i prezzi saliranno nel caso si scelga la versione i7.

La versione da 15″ di Xiaomi Mi Laptop Pro sarà in vendita sul mercato cinese ad un prezzo di circa 845 € nel caso si scelga il processore i5 accompagnato, come visto in precedenza, da 16 giga di RAM e 512 di memoria interna. Anche per questo modello il prezzo sale nel caso si volesse acquistare la versione con i7 a bordo. Mi Laptop Pro sarà disponibile per gli utenti cinesi già dal 2 aprile mentre la versione con processore Ryzen sarà lanciata a maggio.

